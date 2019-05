​Trabajadora municipal denuncia acoso de funcionario y este niega imputación

Síguenos en Facebook

Rompió en llanto cuando relataba que fue víctima de acoso. Una trabajadora de la Municipalidad Distrital de Chilca. Rocío Rafael Núñez (40), hizo la denuncia en la comisaría de la jurisdicción esperando encontrar justicia.

“El pasado sábado, mi jefe inmediato José Vilcahuamán Delgado, quien se desempeña como supervisor del área de Limpieza, continuó acosándome sexualmente dentro de mi espacio laboral”, fue parte del testimonio que dio Rocío Rafael al momento de presentar su denuncia. Agregó: “Hago mi denuncia porque le tengo miedo, ya no soporto esta situación”, concluyó la trabajadora.

Por su parte, José Vilcahuamán, negó las acusaciones en su contra. “Yo sinceramente jamás he tenido ningún tipo de problemas, yo me siento mal porque nunca he cometido errores, peor este tipo de cosas. No sé por qué ella (Rocío) hace esto, supongo que será por las sanciones o faltas que tiene y el reporte a gerencia”, dijo.