​UGEL manda retirar y borrar el link de los textos de tercer grado

Libros ya están en manos de todos los alumnos. Tras el pronunciamiento de la ministra de Educación (Minedu), Flor Pablo, sobre el error en el texto de Desarrollo personas, ciudadanía y cívica, de tercero de secundaria, la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo, Reyna Girón, informó que los textos ya han sido entregados al 100% en la quincena del mes de febrero.

“Estamos sacando un comunicado para que los señores maestros tomen con responsabilidad estos temas y si encuentran algún punto pernicioso que vaya contra el desarrollo integral de los estudiantes, puedan manejarlo y anularlo”, precisó la directora.

De igual manera, detalló que el Ministerio de Educación informó que el link ya no ingresa y ya está bloqueado su acceso. Asimismo, han pedido a los maestros, que con su conocimiento profesional, si encuentra otro contenido prohibido y de carácter no apto para los adolescentes, consideren no usar los textos y buscar otro método de enseñanza.

Por otro lado, se llamó a la tranquilidad de los padres por las noticias que se expusieron sobre los libros.