Los nuevos héroes de la Patria que lo sacrifican todo por cuidar a la población

Escrito por Carmen Ramos y Luis Qusipe

Hoy 28 de julio, conmemoramos los 199 años de la Independencia del Perú. En este día también queremos rendir homenaje a esos héroes, que desde su trinchera en los hospitales y unidades policiales, luchan cuerpo a cuerpo, contra un virus enemigo. Ellos nos dan testimonio de su sacrificada labor diaria.





Historias de sacrificio

Juan Vergara Quintanilla, Médico UCI del hospital COVID-19 de El Tambo: “Hoy 28 de julio, tengo 24 horas de guardia, todo empieza con la evaluación de los enfermos, cada médico tiene 7 pacientes que están muy graves en ventilación mecánica, es un trabajo muy municioso con cada uno de ellos, no podemos descuidarnos ni un minuto. A veces almorzamos 3 a 4 de la tarde, y cenamos 10:30 pm, los pacientes vienen muy afectados y tenemos que darle esperanza un aliento de vida, porque son seres humanos que luchan por sus vidas. Muchos mueren, eso nos duele, pero nos alegra salvar vidas, como la de Henry el policía, que estuvo 45 días hospitalizado, o Víctor el taxista con sobrepeso de más de 100 kilos, que venció a la enfermedad, trabajamos en equipo, médicos, enfermeras, técnicos y laboratoristas”.

Gisela Uceda Falconí, es obstetra que trabaja en el hospital El Carmen área COVID-19: “Yo tengo que estar 24 horas al pendiente de las gestantes, aquí por día atendemos hasta 4 partos de mujeres que llegan con COVID-19 y 25 controles son pacientes de Huancayo y las 9 provincias, el flujo de entrada y salida de las pacientes es constante, ahora es peor ya que el foco de contagio aumentó y las gestantes no se libran del virus. El trabajo es muy agotador física y psicológicamente, tenemos poco tiempo para alimentarnos, a veces llegan las pacientes a la hora del almuerzo y no podemos dejarlas, yo evito tomar agua, porque hasta cuando vamos al baño nos podemos contaminar, y los equipos de protección personal lo usamos al máximo. Tengo dos hijas de 8 y 4 años, y es muy difícil negarle a la más pequeña un abrazo, la mayor me entiende más. Ellas me ven en casa con la mascarilla, pero es por protegerlas, algunas colegas tienen hijos recién nacidas, y tenemos una obstetra grave en la Unidad de Cuidados Intensivos”.

Jacqueline Herrera - enfermera del área de Emergencia en el hospital Carrión: “En emergencia llegan pacientes con múltiples patologías, de estos, 10 a diario llegan con el virus, que detectamos con pruebas rápidas, también fallecen en el trayecto debido a su gravedad. Hace meses trabajamos 24 horas continúas para que dure el EPP, yo tengo una mascarilla N95 para 15 días, por la escasez del equipo. Ahora tenemos internados 2 pacientes un enfermero y un técnico que laboraban aquí, ambos contagiados con el virus, están delicados”.

Ángeles de uniforme

.El denominado grupo ‘Los Ángeles de los Caídos’, es otro de los que trabajó en primera línea conformado por agentes de la Policía Nacional del Perú en Huancayo, fueron los primeros en levantar una muerte por covid-19, ese temor que sintieron al inicio sigue latente porque no quieren ser quienes se contagien y terminen infectando a su familia.

“La primera muerte fue en Azapampa (Chilca), ese día todos tuvimos miedo por la enfermedad o ser contagiados, pero nuestro trabajo era ese. Ahora somos 9 policías que seguimos con esa labor luego que otros 5 de mis colegas quedaran en cuarentena por contagiarse”, mencionó el capitán PNP José Miranda.El trabajo que realizan los 9 efectivos restantes es de 24 horas, hay días en el que no lograron abastecerse por la continuidad de muertes de ciudadanos en la vía pública, por ello se implementó otra unidad PNP para que apoyen con este trabajo.