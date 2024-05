En el departamento de Junín, según el último censo nacional de población y vivienda, existen más de 336 mil madres; el 70,0% residen en el área urbana y el 30,0%, en el área rural, informó el director del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Junín, Jhon Zumaeta Delgado.

Las provincias que albergan el mayor porcentaje de madres son: Huancayo (39,8 %), Satipo (13,2 %) y Chanchamayo (12,7 %); y las de menor porcentaje son: Junín (2,6 %) y Yauli (4,0 %).

no más hijos. En el año 2022, en el departamento de Junín, se registró que el 58,8 % de las mujeres actualmente unidas no quieren tener más hijos, mientras que solo el 29,1% desea aumentar su familia. Según el número de hijas e hijos, del total de mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que no desean más hijos(as) o están esterilizadas, el 34,9 % tiene un solo hijo(a), el 73,6 % tiene 2 hijos(as), el 90 % tiene 3 hijos(as), el 88,4 % tiene 4 hijos(as), el 88,7 % tiene 5 hijos(as) y más de 6 hijos(as) el 98,6 %.

“Las mujeres convivientes o casadas que están unidas no quieren tener más hijos por la sobrecarga familiar, que implica mantener a un integrante más en el hogar, la situación económica que complica el hecho de solventar a un hijo”, comentó el director del INEI Junín.

Contrario a ello, es que 9 de cada 100 adolescentes ya son madres.

El director del hospital El Carmen, Luis Porras Gonzáles manifestó, que en el nosocomio se atendieron 1078 nacimientos por cesárea y 290 parto natural. Del total un 10% de las madres son adolescentes, lo cual es un riesgo, tanto para la madre como para el hijo.

Otro problema, es que en Junín, en lo que va del año 2024 ya se han registrado unas 8 muertes maternas. Solo en el hospital El Carmen, se han registrado unas 3 muertes maternas de gestantes que llegaron con preeclampsia, síndrome de Hellp y cuadros hipertensivos del embarazo.

“Las madres llegaron en condiciones muy graves y pese a los esfuerzos del personal de salud no se pudo hacer mucho por ellas, porque fallecen en una condición crítica.

Recordó que la preeclampsia es una condición muy grave que afecta a todo el organismo de una gestante y las complicaciones se presenten en diversas partes como cerebro, componente sanguíneo, entre otros.

Al respecto, invocó a que se fortalezca el primer nivel de atención en los puestos y centros de salud. Y de dote no solo de infraestructura, sino también de recursos humanos.













cáncer. El epidemiólogo del IREN Centro, Luis Tello Dávila manifestó que el cáncer que más afecta a las madres es el cáncer de cuello uterino y le sigue el cáncer de mama.





Entre el año 2020 al 2023 en el IREN Centro se reportaron 1061 casos de neoplasia maligna de cérvix, que representa un 17.8 %. Mientras que en cáncer de mama, se detectaron unos 681 casos, que representa un 11.4 %.





Además, explicó que ambas neoplasias, generan una mortalidad entre el 15 % y 20 %, cuando las pacientes llegan es una etapa avanzada al hospital.





“Cuando las madres llegan en un estadio 3 y 4, hay más probabilidad de muerte, pero cuando el cáncer se detecta en estadio 1 y 2, hay muchas posibilidades de curarse”, comentó.





Por lo general, las pacientes llegan en una etapa avanzada y solo les pueden brindar medicina paliativa, cuyo servicio por lo general está lleno de pacientes. Allí les brinda tratamiento del dolor, hidratación, nutrición y psicología.





El especialista invocó a las mujeres en edad fértil a realizarse regularmente el descarte del virus del papiloma humano, que es el causante del cáncer de cuello uterino.





Mientras que para detectar el cáncer de mama, las mujeres entre los 40 a 69 años deben hacerse una mamografía. En caso que sean menores de 40 años, se tienen que hacer una inspección manual de las mamas, ante una lesión sospechosa.