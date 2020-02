Una casa colapsa por lluvias y canal amenaza a viviendas ante peligro de desborde (VIDEO)

Luego de la intensa lluvia que azotó a Huancayo varias casas fueron afectadas. Asimismo, el canal CIMIRM se desbordó y perjudicó a algunas familias y preocupa a otras que viven en todo su trayecto.

NECESITADOS. Una de las tantas familias perjudicadas por las precipitaciones es Erlinda Aguirre Torrecías (34), quien junto a sus 6 hijos se encuentran en la calle. Debido a que su inmueble de material rústico ubicada en pasaje Los Eucaliptos, en el sector del parque Peñaloza (Chilca), se desplomó a causa de las lluvias y la humedad. “Antes de la desgracia me encontraba cocinando y mis hijos estaban haciendo limpieza, fue en ese momento que mi pared se cayó. Pero gracias a Dios por suerte mis hijos y yo estamos a salvo. Lo que pido es que me ayuden, ya que mi casa en cualquier momento se va caer y no sé donde ir a vivir con mis seis hijos”, manifestó la infortunada madre de familia.

LATENTE. Otro panorama en donde el Canal de la Margen Izquierda del río Mantaro (CIMIRM), en el sector de Concepción y en el cinco cerca a Huichu Cruz, Azapampa se salió de su caudal generando malestar y sobretodo preocupación en todas las familias, ya que temen que que el canal se desborde con mayor intensidad e inunde sus hogares. “El canal ya se desbordó hace dos días, ayer estaba peor y desde que se produjo esto hemos llamado a las autoridades y nos nos hacen caso, por lo que los vecinos nos hemos reunido y abierto con picos y lampas como canales por la calle para que no nos inunde. No sé que esperan para que nos ayuden o esperan que nuestras casas se caigan”, dijo Rosa Uruchi Astete (37), una de las pobladoras del sector de Huichu Cruz. Esto también sucede con las viviendas que están cerca al canal, específicamente en el Barrio Palia (Concepción).