A nivel nacional la violencia contra la mujer no se detiene. En Junín, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público contabilizó 13 mujeres asesinadas y unas 32 tentativas de feminicidio en el distrito fiscal de Junín y Selva Central.

De enero a noviembre del 2020, se detalló cinco feminicidios calificados bajo investigación seguida de las muertes, otras cinco fueron calificadas por posible feminicidio tipo I, en investigación preliminar y unas tres de tipo II, que se aperturó como homicidio calificado y se encuentra en etapa preliminar.

Por otro lado, según distrito fiscal, en Junín se tienen 25 víctimas en grado de tentativa y en la Selva Central se reportaron siete casos.

Viviendo con el enemigo

El 74% de agraviadas dejó hijos en la orfandad, la mayoría de las víctimas de 18 a 34 años de edad. Asimismo, cerca al 50% son asesinadas y violentadas por sus convivientes, también por exconvivientes, pareja y esposos.

En esa línea, la psicóloga, Ángela Cotrina Alvarado, explicó que aún existe un gran porcentaje de mujeres que no se atreven a denunciar y muchas que no identifican las señales de alerta. Por ello, recordó que una pareja violenta comienza con gritos, ordenes, sobre poner su autoridad y no acepta contradicciones.

“Los agresores comienzan lento, primero califican la forma de vestir y con quien hablar, después son gritos, empujones y primeros golpes. Ante estas señales, la mujer debe buscar ayuda en la familia o amigos, antes que se incremente”, dijo.