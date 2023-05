Unas 8386 personas viajaron gratuitamente en el Tren Macho, desde su puesta en funcionamiento en marzo de este año. A través de 11 estaciones los viajeros pueden movilizarse desde el distrito de Chilca en Huancayo hasta Cuenca en Huancavelica. El auto vagón sale a las 6:30 de la mañana de la Ciudad Incontrastable y retorna luego de poco más de 8 horas.

Horarios:

Los viajes se realizan los lunes, miércoles y viernes de cada semana y los horarios de cada parada de ida son aproximadamente los siguientes: Chilca (6:30 a.m.), Viquez (6:55 a.m.), Paccha (7:08 a.m.), Chanca (7:13 a.m.), Retama (7:20 a.m.), Ingahuasi (7:29 a.m.), Huarisca (7:37 a.m.), Parco (7:42 a.m.), Manuel Tellería (7:52 a.m.), Pilchaca (8:16 a.m.), Cuenca (8:30 a.m.)

En el caso del viaje de regreso, los horarios estimados son: Cuenca (1:00 p.m.), Pilchaca (1:09 p.m.), Manuel Tellería (1:20 p.m.), Parco (1:33 p.m.), Huarisca (1:38 p.m.), Ingahuasi (1:46 p.m.), Retama (1:56 p.m.), Chanca (2:03 p.m.), Paccha (2:08 p.m.), Viquez (2:21 p.m.), Chilca ( 2:45 p.m.)

Para poder viajar las personas deben acudir de manera presencial a cualquiera de las estaciones o paraderos durante el horario de servicio para obtener un ticket. Es importante precisar que no se realizan reservas de asientos ni venta de pasajes mediante ningún canal.

La boletería de la estación Chilca abre a las 5:30 a.m. y se atiende por orden de llegada hasta completar el aforo del tren. En el caso de ciudadanos peruanos, deben presentar su DNI; los extranjeros deben mostrar su pasaporte u otro documento de identidad válido en el país.