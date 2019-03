​Unchupaico amenaza con tomar medidas contra gobernador regional

Síguenos en Facebook

El ex gobernador de Junín, Ángel Unchupaico Canchumani, anunció que tomará medidas legales luego de que el gobernador Vladimir Cerrón lo acusara de amenazar de muerte a la dueña del terreno por donde pasará el puete Comuneros II. “Ante una nueva mentira y difamación en mi contra encargue a mis abogados tomar las accionas legales que corresponda, me pregunto hasta cuando tanto odio y venganza política”, escribió en su cuenta de Facebook.

Pero además, el líder de Junín Sostenible explicó que dicha obra tiene presupuesto asegurado y la intención de la actual gestión regional es paralizar y desconocer la obra. “Recién ahora en medio de una ola de mentiras el gobernador Cerrón reconoce que Junín Sostenible dejó está mega obra con presupuesto garantizado al 100%. En mi condición de ciudadano y ex gobernador estaré vigilante para que no se paralicen las obras con sello sostenible. Le recuerdo al gobernador que el presupuesto de 140 millones está garantizado para del verdadero puente comuneros. ¡Atención Huancayo! ¡Alerta! que no se repita el caso del hospital de Satipo. Pretenden no ejecutar la obra y desviar ese presupuesto”, sostuvo.