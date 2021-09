El ex gobernador Ángel Unchupaico rindió su declaración en el juicio que afronta por presunta colusión cuando era alcalde de El Tambo. El interrogatorio hecho por el fiscal Rodrigo Mera fue bastante accidentado. Unchupaico aprovechó para culpar al fiscal de haberlo difamado y hacerle daño, además de cuestionar la investigación del representante del Ministerio Público.

Como era de esperarse, el ahora precandidato a la región deslindó toda clase de responsabilidad en la contratación de la empresa Constructores y Consultores OFIR S.C.R. vinculada al padre de su sobrina, el ex regidor Ángel Yupanqui. En el desarrollo del juicio Unchupaico se mostró exaltado por momentos, reclamándole al fiscal y cuestionándolo. “Esa pregunta se debió haber hecho usted mismo antes de acusarme, porque me ha hecho un gran daño”, le dijo en un momento. “Recién me trae la pregunta después de acusarme, eso es su tarea, su labor”, lo cuestionó más adelante. “Sus tesis han sido desbaratadas en todos sus sentidos”, fue otro de sus comentarios. “No se ciegue, me ha acusado haciendo daño político, difamándome”, también dijo.

La defensa de Unchupaico ha solicitado la inclusión de pruebas de oficio: la participación de la perito que elaboró el informe del caso investigado y la revisión y aclaración del tipo de contratación que se hizo a Yupanqui Sueldo y cuál fue la actuación del ex gobernador en la contratación de Yupanqui. La juez admitió estas pruebas, a pesar de la oposición del Ministerio Público.

Por su parte, la defensa del ex regidor huancaíno presentó un conciliación donde hace ver que él supo de la existencia de su hija después de cometido el acto.