Más de 4 días viene durando la toma de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), por parte de los estudiantes de la facultad de Agronomía, quienes exigen dotación de agua potable, transporte en los buses, internet y reactivación del comedor universitario, para la sede del Mantaro, que retornó a las clases presenciales.

Desde el lunes 30 de mayo, los universitarios se atrincheraron en el campus principal de la UNCP. En la puerta N° 1, colocaron uno de los viejos buses, mientras que la puerta N°2 fue trancada con ramas de árboles y fierros, que utilizaron para hacer sus techos y pernoctar hasta el día de ayer.

“En el campus del Mantaro, no contamos con agua potable para los trabajos de laboratorio, ni los baños. Tampoco alcanza el transporte universitario para todos, además no tenemos servicio de internet y exigimos que se reactive el comedor universitario, porque somos estudiantes de bajos recursos y no podemos costear una pensión”, manifestaron, sin querer identificarse.

En el interior alistan ollas comunes, donde preparan los alimentos, para quienes permanecen dentro del campus, tomando la Universidad. Solo el personal de vigilancia y limpieza de la UNCP, puede ingresar por una puerta alterna.

Desde la Oficina de Comunicaciones, de esta casa de estudios superiores, se informó que el miércoles se hizo el compromiso para solucionar de manera paulatina las exigencias de los estudiantes.

Por lo pronto, señalaron, que se realizó la compra de una nueva bomba de agua potable, para llenar el reservorio de la sede del Mantaro; con respecto al transporte, se incrementaría un bus más a la flota de tres que se tiene prestando el servicio de traslado para los estudiantes; aparte de realizarse la contratación del servicio de internet para toda la facultad de Agronomía.

Con relación a la reactivación del comedor, esta se daría prestando servicio para un promedio de 150 estudiantes de bajos recursos, en el transcursos de la próxima semana. Ayer por la mañana se realizó el Consejo Universitario, donde se informó de las exigencias de los alumnos y la contratación de servicios.