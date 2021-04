Huancayo







Unos 1794 postulantes rinden examen en UNCP y 65 alcanzan vacantes en ingenierías La fiscalía realizó constatación inopinada y no halló irregularidades . Hoy finaliza la evaluación con el área III y área IV. El ingreso al campus es de 7:00 am a 8:00 am. El examen tiene un promedio de 2 horas.