Hasta ayer, el Ministerio de Salud, tenía el reporte de 2,141 trabajadores de salud de la región Junín, que fueron inoculados con la primera dosis de la vacuna Sinopharm, lo cual representa el 36.64% de 5,843 que es la meta a la cual llegar.

La coordinadora regional de Inmunizaciones de la Diresa Junín, Melissa Montoya Casas, dijo que en los hospitales, centros de salud y policlínicos tienen un máximo de 72 horas para registrar la totalidad de los inoculados con la primera dosis.

“Una vez que aplican la primera dosis, inmediatamente la información es registrada en el sistema”, acotó.

No se guardarán vacunas

Respecto a los 120 trabajadores de salud en primera línea, que en el momento están contagiados con el COVID, y no pueden ser vacunados, dijo que las dosis no se guardarán y serán aplicadas a otros trabajadores asistenciales de los establecimientos de salud, pero que atiendan a pacientes COVID. Acotó que si un servidor no fue considero, este puede pedir la vacuna y pedir que el área de Recursos Humanos, ingrese sus datos al sistema Inforus, con lo cual el padrón nomimal se actualiza.

La Red Asistencial Junín hasta ayer registró un total de 761 vacunados, 18 beneficiarios no aptos y 4 eventos moderados atribuidos a la vacuna, los afectados fueron atendidos oportunamente por especialistas y se encuentran en seguimiento de casos. El objetivo es vacunar a 1093 personas, dijo el gerente de la Red Asistencial Junín, Miguel Arévalo Vila.