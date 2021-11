Un total de 496 docente completaron su inscripción en el Concurso de Acceso al Cargo de Director de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), según la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín. Estos maestros quedaron habilitados para rendir la Prueba Única Nacional, que se realizará este 14 de noviembre en 36 aulas del colegio Santa Isabel.

Se conoció que en la región Junín se cubrirán nueve plazas de director de UGEL de las provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Junín, Pangoa, Tarma y Yauli.

Al respecto, el titular de la DREJ, Bladimir López Leyva, manifestó que este concurso es una oportunidad de crecimiento profesional para los docentes de la Carrera Pública Magisterial ubicados a partir de la quinta escala.

Agregó, que el ingreso a los centros de evaluación será de 7:00 am a 8:00 am, solo estará autorizado el ingreso de los postulantes inscritos, no se permitirán acompañantes ni menores. Asimismo, los docentes deben asistir portando únicamente su DNI y doble mascarilla.

“Exhorto a los postulantes verificar su centro de evaluación y tomar las previsiones necesarias de transporte y traslado para llegar a tiempo. Así como, revisar las recomendaciones y prohibiciones para el día de la prueba”, remarcó.

Asimismo, el 25 de noviembre se hará la publicación preliminar de los resultados, para dar pase a la presentación de reclamos hasta el 01 de diciembre. Finalmente el 7 de diciembre saldrán los nombres de los 9 ganadores.