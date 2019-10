Unos 610 maestros no rinden el examen de ascenso en Huancayo

Síguenos en Facebook

Unos 610 maestros no rindieron ayer el examen de ascenso a la Carrera Pública Magisterial en Huancayo. De los 5913 inscritos, asistieron 5303 docentes, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Uno de los que no rindieron el examen es el maestro invidente Cirilo Edwin Barrós Quispe. El docente invidente acudió junto a su madre, que iba como su guía, pero no pudo ingresar, porque según las normas estaba prohibido.

El docente aceptó quedarse sin su madre y ser asistido por un guía, pero cuando le pidieron que firme el cuaderno de asistencia, no lo quiso hacer y se retiró.

RELATA. "Cuando ingresé me pidieron mis documentos, no dejaron ingresar a mi asistente y ahí dentro me dicen que voy a firmar el documento sino no podía realizar mi evaluación y le remarqué que la ley me asiste tener un asistente y se rieron y llamaron a la fiscal y les dije de la ley no me tomaron en cuenta y entonces pedí mi retiro y no me querían dejar salir y les dije que era un secuestro y nadie podía obstruir el paso y recién abrieron la puerta", dijo el docente Cirilo Barrós Quispe de la especialidad de Arte en una institución educativa de Puerto Yurinaki en el distrito de Perené, desde donde viajó el referido docente para rendir su examen. El personal a cargo de la aplicación del examen dijeron que le dieron las facilidades al docente, pero se retiró por voluntad propia. El 7 de noviembre será la presentación de resultados preliminares de la Prueba Única Nacional.

Un grupo de 45 trabajadores del centro de salud de Justicia, Paz y Vida en El Tambo, realizaron ayer una faena de limpieza del referido establecimiento a fin de estar preparados para la temporada de lluvias que se avecina. Los voluntarios limpiaron los techos y drenajes de donde sacaron el barro acumulado. Asimismo, hicieron mantenimiento a las áreas verdes y arreglaron las plantas ornamentales. "Queremos tener un centro de salud limpio y seguro y por eso nosotros mismo, vamos a dar nuestro aporte para recibir a los pacientes en un mejor lugar", dijo el director Wilfredo Panez Ramón.