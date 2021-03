La demora en la llegada de las vacunas, que arribaron un día después a la fecha prevista, generó dificultades en los hospitales del Minsa y EsSalud, que tuvieron que reprogramar sus fechas de vacunación.

En el hospital El Carmen, mediante un comunicado informaron al personal de salud, que por la falta de disponibilidad de vacunas, que no llegaban el jueves, como estaba previsto, la Diresa postergó la entrega de vacunas. Por ello las fechas de la inmunización se reprogramaron, según el comité de Inmunizaciones.

Un día de demora

Al respecto el director del hospital El Carmen, Luis Orihuela dijo que el jueves y viernes se tenía que vacunar pero como recién mañana les entregarían las vacunas, han tenido que reprogramar las fechas.

“El hospital El Carmen, tiene un pendiente de vacunar con la segunda dosis a unos 180 servidores, todavía no tenemos las vacunas, esperamos que el lunes (hoy) nos den el lote faltante”, acotó.

El último viernes, la Diresa en una nota de prensa, informó que recibieron 10 mil 151 vacunas, que permanecen almacenadas en la cadena de frío del almacén en Pilcomayo que distribuirán de acuerdo a lo ordenado por el Minsa.

La llegada del lote de vacunas se esperaba el jueves y el vuelo se canceló hasta el viernes, lo cual es responsabilidad del Ministerio de Salud.

Riesgo de perder dosis

En EsSalud, hasta el sábado vacunaron a 923 servidores de salud. De las 999 dosis que recibieron el viernes, quedan pendientes unos 76 que les falta la segunda dosis.

Debido a las constantes lluvias, aplicarán la segunda dosis en el policlínico Metropolitano, si no acuden se perderá la inmunización. En caso los 76 trabajadores no asistan, perderán la oportunidad de recibir su inmunización y la vacuna ya no sería efectiva si no se completan las dos dosis en el plazo previsto.