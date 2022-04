Luego del paro que duró cerca a una semana en la región Junín, solo un productos como el pollo registró una leve baja en su precio por kilo, mientras que los víveres de primera necesidad siguen con elevados costos. Ante la reducción del Impuesto selectivo al consumo (ISC) que dispuso el Gobierno, los especialistas mencionan que su efecto se reflejaría en los próximos días.

En un recorrido que hizo Correo a los principales mercados de Huancayo, notamos que no hay mucha variación en el precio de los productos. En el caso de pollo, se expende el kilo entre S/10.00 y S/10.80, durante el paro este producto llegó a costar S/12.40, en carnes no hay variación en precios; cerdo cuesta desde S/14.00, cordero S/18.00 y res S/16.00 por kilo. Estos precios aún considerados altos por las amas de casa, repercutió con la disminución de su demanda. “Tenemos producto (pollo) fresco para vender, pero no hay clientes. Las amas de casa están buscando otras opciones; y nosotros tampoco podemos bajar más porque los mayoristas nos venden a estos precios. Esperemos que la situación mejore de lo contrario, estamos evaluando irnos a un paro y dejar de vender pollo para que baje el precio en los mayoristas”, mencionó Junior Alva, del mercado Modelo de Huancayo.

En cuanto a víveres, el precio del azúcar por kilo se mantiene por encima de los S/4.20, mientras que el kilo de arroz va desde los S/3.40 hasta los S/4.00. “Los mayoristas nos siguen trayendo al mismo precios. Nosotros ya preguntamos si hay reducción por el ISC, pero dicen que todo sigue igual”, contó Javier Mercado.Reducción. A través del Decreto Supremo N° 068-2022-EF, se redujo el ISC a los combustibles, esto debe reflejarse en los grifos a nivel nacional y la vigencia, es hasta el 30 de junio del año en curso.

“El pollo, aceite, fideos y harina, también están considerados en la reducción del ISC. Su reflejo, en el caso de los combustibles, será a partir de mañana (hoy) y el encargado de hacerlo cumplir es INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual)”, señaló el economista Iván Macha.

El profesional en temas económicos, también informó que esta medida, si bien es populista, no perjudicaría, en un futuro, a la familia o al mismo Gobierno con alguna inflación, sin embargo la reducción de los precios actuales, se daría en un 10%, en las ventas finales, es decir en las bodegas o mercados donde se vende por menor. “En el caso de los víveres, los nuevos precios ya se deben reflejar desde el lunes (11 de abril), si se observa que los comerciantes tampoco reducen el precio, debe intervenir INDECOPI en los puestos”, añadió Macha.