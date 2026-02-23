El Vendaval salió a proponer, con mejor tenencia y siempre mirando el arco rival. A los 29’, el “Chin” Luis Benites abrió la cuenta desde los doce pasos tras penal cobrado por el juez Mike Espinoza vía VAR, luego de una mano de Bruno Duarte en salto con Hernán “Charapa” Rengifo. Benites engañó a Ángelo Campos y anotó el gol.

UTC respondió con peligro, pero apareció la muralla Juan David Valencia, clave bajo los tres palos ante Marlon de Jesús. En el complemento el duelo fue de ida y vuelta. Jordan Guivin hizo temblar el parante y a los 79’ el “Chin” firmó su doblete tras gran combinación con Carlos Cabello y Rengifo.

Con el 2-0, parecía liquidado. Pero la expulsión de Luis “Felucho” Pérez cambió el libreto. A los 88’, Duarte descontó de cabeza y en el 94’, Michel Rasmussen silenció el estadio con el empate. UTC suma 10 puntos; ADT apenas 4.