​Venezolano indigente vuelve a ser internado en el hospital Carrión

Síguenos en Facebook

El indigente venezolano que fuera abandonado en un hotel, fue recogido ayer por efectivos de la Policía Nacional, que lo evacuaron nuevamente al hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo.

En el servicio de emergencia, Jesús José Balta de 72 años, fue curado de las herida en el pie, por los médicos Guadalupe y Jordán, quienes le recetaron, dicloxacilina de 500 miligramos cada 6 horas, por 7 días, pero como no tenía dinero para adquirir las medicinas.

72 años tiene venezolano, quien llegó hace un año y medio al país. En Huancayo está un año.

La asistenta social gestionó que se le pueda exonerar algunos medicamentos. Además buscaban que el comedor le pueda dar alimentos durante su permanencia, como un acto humanitario. El paciente está de alta, pero sigue en el hospital, por no tener donde quedarse. Hoy se prevé que nuevamente la policía, concurrirá al nosocomio a fin que lo trasladen a la Beneficiencia, para que pueda ser internado, porque en Huancayo no cuenta con ningún familiar, y el hecho de no poder caminar genera mucha vulnerabilidad.

Jesús Balta lucía colérico y enojado, el abandono en el que vive lo tiene así, por eso es necesario que alguna institución se pueda ocupar de él.