Venezolanos duermen en las calles de Huancayo por falta de oportunidad laboral

La situación del país de Venezuela aun no cambia, muchas calles y centros comerciales aun continúan abaldonados. Esto sigue obligando a que sus ciudadanos continúen abonando su país, buscando un lugar mejor fuera de violencia y con recursos para mantener a sus familias.

La provincia de Huancayo ha sido punto fijo para cientos de venezolanos, quienes más que buscar un lugar donde vivir, buscan un lugar donde poder encontrar un trabajo y así poder seguir haciendo estudiar a sus hijos que muchos traen consigo.

Las ultimas noticias de extranjeros involucrados en temas delincuenciales, pone en “jaque” a muchos que llegan con la esperanza de encontrar un centro de labor. Es por eso que vemos en las calles a varios venezolanos, algunos con hijos en brazos, vendiendo caramelos, bizcochos y lapiceros en la calles. Junto a esto los acompaña un letrero que dice “Somos venezolanos ayúdanos, no todos somos iguales” de esta manera quieren recibir no una limosna, sino un apoyo comprando los artículos que venden. Dando a entender que no todos los extranjeros de su país son malos.

LAMENTABLE. Un grupo de ellos estaba en la calle Real, con sus mochilas de viaje estaban sentados fuera de un local cerrado, vendiendo unos dulces para poder alimentarse. A esto se llegaron por que no pueden encontrar una oportunidad de trabajo, deben tratar de vender pero también recalcar que no son delincuentes. Este pequeño grupo que se ven en diferente calles, se agrupan en horas de la noche para poder encontrar un lugar donde dormir, ya sea un parque o fuera de tiendas comerciales.

Muchos venezolanos que llegaron a la ciudad, son profesionales o especialistas en algún rubro, a pesar de esto, el miedo que siente la población huancaina de contratar a un presunto delincuente, impide que muchos extranjeros puedan encontrar un centro de labor que los ayude a continuar viviendo.

NO CAMBIA. Situación de país de Venezuela sigue provocando que ciudadanos a dejan su país.