Venezolanos padres de bebé fallecido piden ayuda para cremar a menor y volver a su país

Escrito por Carmen Ramos

Una pareja de ciudadanos venezolanos perdió a su hija de tan solo 6 meses, luego que la bebé presentara síntomas y sospecha del coronavirus. Los padres, Alexandra Bolívar y José Navarro, evacuaron a la menor, la madrugada de ayer a una clínica en El Tambo y los médicos solo certificaron su deceso.

No obstante, causa preocupación, ya que viven en El Tambo, con varias familias, y entre ellos habían, al menos 5 contagiados del COVID-19. Ahora ellos, quieren volver a su país y para ello tenían que cremar el cuerpo de su hija, pero no tenían los recursos para hacerlo, necesitaban 3 mil soles y no les alzanza el dinero.

Apoyo de la población

“Nosotros no queremos enterrar a nuestra bebé aquí, ya que tarde o temprano nos vamos a volver a Venezuela y no queremos dejar a nuestra hija, no tenemos 3 mil soles para la cremación, es demasiado, el SIS solo cubre el entierro, lo demás corre por nuestra cuenta”, dijo Alexandra Bolívar, madre de la menor.

El caso generó la atención de muchas personas, sus compatriotas y también huancaínos, que colaboraron con dinero para juntar los recursos y que la bebé pueda ser cremada en el cementerio General.

El padre José Navarro, recordó que en el Perú ya vive 3 años y medio, primero estuvo en Lima de donde viajaron a Huancayo, porque el costo de vida era muy alto.Aquí trabaja como electricista en el jirón Mariátegui.

El médico que chequeó a su bebé, primero les mencionó que estaba bien de salud, pero cuando estaban de retorno a su vivienda en el sector de La Esperanza, de pronto le faltaba el aire para respirar y cuando llegó a la clínica ya estaba sin vida, y les señalaron que sería un presunto caso de COVID-19.

La bebé no tenía síntomas, pero la preocupación de los padres, era porque donde viven muchos de sus compatriotas se contagiaron del virus. Los padres se hicieron la prueba rápida, y salió negativo. Ayer el cuerpo de la pequeña les fue entregado y la tenían en un cajón blanco, dentro de una funeraria, ubicada frente al hospital Daniel Alcides Carrión.

Hasta el lugar, llegaron varios venezolanos para brinarles su apoyo moral.

Luego que se levante la cuarentena en Huancayo, José Navarro quiere retornar a su país, ya que se siente desamparado junto a su esposa y la hija de 4 años que les queda. Es por ello que no cesará en buscar los recursos y poder volver a su país.

A la espera de la prueba molecular

El jefe de Epidemiología de la Diresa Junín, Luis Zúñiga Villacresis, manifestó respecto al deceso de la bebé, que el cuerpo de esta estaba hinchado, lo cual podría revelar que tendrían anemia u otras enfermedades. Aunque le hicieron una prueba rápida esta dio como resultado negativo, pero también le tomaron muestras de hisopado nasofaríngeo para someterla a una prueba molecular, cuyos resultaron se conocerán en las siguientes horas.

El galeno mencionó que muchos extranjeros están indocumentados y no se les puede hacer un seguimiento, ya que cambian de domicilio de manera recurrente. Ante esa situación irregular, consideró necesario que regularicen su situación migratoria.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Junín, coronel PNP, Adan Alvarado Ramos manifestó que en el año 2019, se logró el registro de unos 5 mil venezolanos en la región Junín, pero este año, a causa de la pandemia, muchos se han ido de la ciudad. Dijo que los que se han quedado están en condición de ilegales, porque no tienen documentos ni permiso temporal para trabajar.

Cuando se realizan los operativos de extranjería, los ciudadanos venezolanos, no presentan pasaporte ni el permiso temporal de trabajo.