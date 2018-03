Viceministro de Agricultura estalla contra jefe de Agrorural Junín (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Durante su vista al Valle del Mantaro, el viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) Juan Risi Carbone le dio un jalón de orejas al jefe de Agrorural Justo Huamanchaqui debido a que no tenía el dinero para pagar a los productores de papa que entregaban sus productos ayer en Orcotuna.

INCOMODIDAD. “Los administradores son la muerte (...), yo he venido a entregar cheque, sino para qué me traen”, dijo alzando la voz el funcionario, tras la queja de los agricultores por la falta de pago

“La plata que se ha asignado es preliminar, en este momento nosotros no sabemos cuántos productores hay y los dos millones asignados a Junín es un destino preliminar y lo que primero tenemos que ver es clarificar la cantidad de productores, hasta ahora son como tres mil, tenemos que depurar los padrones”, agregó.

“Lo que primero que debemos hacer es gastar esos dos millones ochocientos mil que no se ha gastado ni un solo sol acá y después veremos qué pasa, todavía no hemos gastado nada y ya estamos diciendo que no va a alcanzar el dinero y en el caso de la región, por qué no gastaron su primer millón del decreto de urgencia que tuvieron que gastar hasta febrero y no lo gastaron”, continuó bastante enojado el viceministro.

RETRASO. "Mañana la plata va estar en Agrorural", dijo el viceministro y responsabilizó a los funcionarios de esta entidad por el retraso.