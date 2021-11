Lo justo. Sufrir y gozar fue el corolario para el equipo del “Vendaval Celeste” que derrotó con categoría al final del partido a Deportivo Maristas de Huacho 2 a 1 en la última fecha de la Fase 4 de la Copa Perú. Con esta victoria no solo tienen su pase directo a la final sino que además, Tarma vuelve oficialmente a la liga profesional. Si campeona irá a La Liga 1 y si queda subcampeón jugará en la Liga 2.

A los tarmeños les favoreció el empate sin goles del partido de fondo entre Alfonso Ugarte de Puno y Credicoop San Cristóbal de Moquegua. Con este resultado, ADT los pasó en el puntaje final.

La luchan y ganan

Al minuto inicial del choque en el gol más rápido del Octogonal, Carlos Aliaga arranca desde el medio campo y cede en profundidad para Pedro Martínez y este con toda tranquilidad y calidad anota el primer gol tarmeño.

Pero, Maristas que había empezado el partido un tanto replegado despierta y a los 11´ Julio Caferata aprovecha un centro y conecta un cabezazo y el golero Marlon Ugarte no llega y anota el gol de empate. A partir de ese momento el partido se muestra intenso, pero parejo, al mismo tiempo entonces el partido estaba para cualquiera.

En la segunda mitad, ADT sale decidido a romper el empate buscando el objetivo de ganar. Ya se jugaban los últimos minutos del partido y todo el equipo celeste se volcó al campo contrario en busca del ansiado gol. Y en un tiro de esquina a favor de los celestes Osnar “Pollito” García saca un centro y el capitán del ADT, Gu Rum Choi de un cabezazo anota el gol del triunfo.

El juez del partido Edwin Ordoñez da 4´ minutos más y el cuadro celeste se defiende con todo y finaliza el partido con el triunfo del ADT por 2 a 1.

“Tenia fe que íbamos a ganar me proyecté y aproveché el tiro de esquina y cerré los ojos cabecée y grité con toda mi alma el gol”, señaló el capitan Gu Rum ChoI, visiblemente emocionado.

A su turno, Pedro Martínez el otro artífice de la victoria tuvo un sentido mensaje para la afición: “Mi aporte, mi granito de arena y el gol le dedico a toda la afición tarmeña ojalá llegue con la Copa Perú a Tarma”, señaló. Cabe destacar que el ADT ya tiene su pase a la gran final. Esperará al ganador del repechaje.

Este lunes 22 a las 11:00 a.m. , se enfrentan Credicoop Vs. Maristas y a las 2:00 p.m. el Alfonso Ugarte Vs. Los Caimanes. Los ganadores de estos dos partidos se enfrentarán el jueves 24 a las 2:00 p.m. El vencedor se enfrentará el lunes 29 al ADT por la corona de la Copa Perú y el ascenso a Primera.