Viudo desaparece con dinero que era para curar a pareja enferma

No figura entre los más buscados, pero, desde mayo de este año, Jhon Wilder Tovar Asto (32), es buscado en Huancayo y Huancavelica, luego de que se descubriera que se esfumó con el dinero que reunieron para curar a su esposa Rosa Gladys Chamorro Bazán (29). La madre padecía de cáncer, no tenía seguro y no contaba con los recursos económicos para su tratamiento, por ello su familia, amigos y personas solidarias realizaron colectas para ayudarla. Muchos colaboraron y se reunió más de 20 mil soles. Lamentablemente Rosa falleció el 18 de abril de este año y su cónyuge desapareció, después del entierro, abandonando a sus hijos de 3 y 7 años.

BUSCAN. Al conocer del repoprochable accionar, Angela Mujica, quien apoyó a la madre enferma, hizo pública la denuncia mediante las redes sociales. “ Ese sujeto aparecía como un esposo preocupado que quería salvar la vida de su esposa, hasta lloraba y ahora se fue con otra mujer, abandonando a sus hijos. Lo que es peor se llevó lo recaudado”, nos dijo indignada. Según Angela Mujica, en febrero de este año le entregaron a Jhon Tovar, más de 16 mil soles en efectivo, luego hubieron otros aportes que llegaron a la cuenta que Jhon tenía en un banco. Al conocer del caso, varios ciudadanos criticaron a Jhon Tovar en su cuenta de Facebook. “El dinero que juntaron está a nombre de su hija menor, está en el banco, hay como 24 mil tantos. Yo ahorita estoy trabajando”, respondió hace unas semanas. Los hijos de Rosa ahora están al cuidado de sus abuelos maternos en Pampas (Tayacaja), quienes viven en una rústica casita y trabajan en la chacra.

INTERVENDRÁN. Por la denuncia periodística de este caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) intervendrá en el caso.