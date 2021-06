La vocera del fujimorismo en Junín, Ana Patiño pidió respetar los resultados de las elecciones de segunda vuelta, “A partir del 28 de julio todos los peruanos trabajemos en reconstruir nuestro país y salir juntos de la mano de esta crisis sanitaria y económica que nos tiene postrados”, señaló.

Pese a que los resultados en Junín dieron como ganador en la región a Pedro Castillo, Ana Patiño dijo que dicho resultados son satisfactorios. “Hay un buen porcentaje que le ha dicho no a Cerrón, con todo el despliegue millonario que han hecho, han tenido autoridades regionales locales de la mano ayudando a la campaña de Castillo, han podido tener otros resultados. Pero Junín cuna de emprendedores le han dicho no al comunismo, porque aquí nadie nos regala nada. Le han dicho que no quieren al comunismo los emprendedores.”

Sobre el plan para Junín de ganar Keiko Fujimori las elecciones, Ana Patiño resaltó que han sido años de olvido para las poblaciones más alejadas de Junín. “Vamos a empezar trabajando para combatir la pandemia, por reactivar la economía de nuestro país”, dijo. También señaló que obras como la Carretera Central se van a continuar y que no habrá “monumentos a la corrupción”.

También señaló que un Congreso fraccionado va a hacer muy difícil la búsqueda de consensos, pero van a buscarlos para hacer realidad los proyectos.