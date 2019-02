The Walking Dead: ​Roba dinero para recargar juego  y su madre lo sorprende

Síguenos en Facebook

Era la segunda vez que desapareció el dinero y Mayra F.C., fue a buscar a su hijo de 9 años. El pequeño estaba jugando en una cabina de internet, tenía 400 soles con los que iba a recargar el video juego “The Walking Dead”, cuando ingresó su madre, el niño no estaba solo, junto a él encontraron a Maicol Pérez H. (19).

El joven se puso a llorar cuando los familiares lo acusaron de instigar al menor a hurtar dinero. “Yo les he regalado la cuenta, no les he pedido nada, yo nunca he robado”, decía, mientras la madre indignada le reprochaba, mostrándole los 400 soles que su hijo había sustraído para jugar.

Todo ocurrió ayer a las 10:00 horas, en una cabina ubicada en la Av. Ferrocarril en El Tambo, encontraron al niño de 9 años, con los 400 soles. La mamá apenada contó que su hijo había hurtado 800 soles, aparentemente al ser convencido por Maicol de recargar una cuenta del video juego.

El involucrado pidió disculpas y prometió que pondría en venta la cuenta de dicho juego para recuperar el dinero que el pequeño gastó. En la cabina del internet mencionaron que tendrían mayor cuidado. Maicol mencionó que en forma continua practica dichos juegos en línea.