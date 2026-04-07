El fútbol femenino en Huancayo recibe un importante impulso. Yape anunció el patrocinio del club huancaíno Flamengo, como parte de una estrategia nacional que también incluye el respaldo a la Liga Femenina y a otros equipos del país.

Este apoyo contempla no solo financiamiento, sino también la entrega de implementos deportivos y acciones orientadas a fortalecer el desarrollo de las jugadoras. La iniciativa busca contribuir a la profesionalización del fútbol femenino y reducir las brechas que aún existen frente al fútbol masculino.

Además del elenco huancaíno, el aplicativo respaldará a clubes como Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, Killas, Defensores del Ilucán, UNSAAC, Real Áncash, Sinku FC Cusco y Sinku FC Andahuaylas, ampliando así su presencia en distintas regiones.

Como parte de este compromiso, también se subsidiarán entradas para algunos encuentros a través de su plataforma, con el objetivo de atraer más público y fomentar la masificación del fútbol femenino a nivel nacional.