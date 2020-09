‘Yo me salvé, pero muchas personas no pueden con este virus’

Escrito por Carmen Ramos

“A las personas que están en la calle, les pido que se cuiden, esto no es un juego, hay que tener bastante precaución con esta enfermedad, gracias a Dios me salvé luego de estar en UCI, pero muchas personas no pueden salir de esto”, es el mensaje que dio el albañil Fredy L.S., de 39 años, al salir de alta, tras permanecer 20 días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Hasta la puerta lo acompañaron los médicos, enfermeras y técnicos que lo cuidaron durante este tiempo y lograron que recupera su salud.

El paciente les expresó su infinita gratitud por haberlo cuidado, desde el día que cruzó las puertas del centro de salud, sin poder respirar y al borde de la muerte.

En la puerta lo esperaban sus hijos, su esposa con globos y frases motivadoras, que reían y lloraban emocionados al ver a Fredy, que subió a la ambulancia en medio de los aplausos.

Vuelve a casa

Mientras en las afueras del hospital Carrión, los familiares del taxista Paúl V.N.(39) también esperaban su salida, ya tenían lista la silla de ruedas y el balón de oxígeno, que necesitará hasta poder valerse por sí mismo.

El paciente estuvo 45 días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Su esposa recuerda que lo evacuó cuando no podía respirar, tuvo muchas complicaciones por su obesidad de 109 kilos de peso, los pulmones estaban afectados, y hasta sufrió una conmoción cerebral. Luego que le transfundieran 14 unidades el plasma de otros pacientes COVID recuperados, es que poco a poco pudo recuperarse.

Ahora, volverá a casa, donde lo espera su esposa embarazada.“Hemos pasado una etapa muy crítica, en dos ocasiones me dijeron que espere lo peor, pero los médicos lo han salvado, ver con vida a mi esposo es la prueba del trabajo que ellos realizan”, dijo Rosario, que está embarazada y aún así tenía que ver por su esposo. Ahora tiene que seguir una rehabilitación, para recuperar las funciones motoras. Además temen que se puedan contagiar de otras enfermedades si permanece en el hospital.