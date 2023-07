Frente al otorgamiento de buena pro del Gobierno Regional de Huánuco (GRH) a un contratista que no cumple con la experiencia en ejecutar obras de riego en Huacrachuco por el monto de 51 millones de soles, el consejero delegado Rafael Céspedes Cámara, afirmó que este tipo de hechos está perjudicando la gestión del gobernador Antonio Pulgar.

“Tengo entendido que es un consorcio que ha incurrido en faltas, eso está perjudicando a la gestión del gobernador, el proyecto se está retrayendo, se va a mandar a una nueva licitación”, refiere el consejero.

La obra

La Contraloría General de la República advirtió que el GRH, otorgó la buena pro al postor que no cumplió con la experiencia para ejecutar proyecto de sistema de riego para 12 localidades del distrito de Huacrachuco, en la provincia de Marañón. La contratista que no acreditó experiencia en consorcio, ejecutaría la inversión valorizada en más de S/ 51 millones.

Según el Informe, veinte postores se registraron al proceso de licitación convocada por el GRH, solo dos de ellos presentaron sus ofertas. La primera oferta fue descalificada por no acreditar contratos en consorcio por un monto facturado equivalente a 0.7 veces del valor referencial de la licitación. Según las bases, este requisito demostraría la experiencia adquirida en consorcio, pero, dos de los contratos presentados por el postor no acreditaban el porcentaje de obligaciones que hayan asumido en la ejecución de obras similares, por lo que le postor fue descalificado al no cumplir esta exigencia.

Sin embargo, el segundo postor no fue descalificado, pese a que seis de los contratos no cumplían con el mismo requisito por el que fue eliminado el primer postor. Por el contrario, el comité de selección le otorgó la buena pro, como consta el acta de otorgamiento de buena pro del 12 de junio de 2023.

Por incumplimiento del requisito, el segundo postor tampoco debió calificar; no obstante, el comité de selección utilizó criterios diferentes en la calificación de ofertas, de manera que se vulneró los principios que rigen las contrataciones públicas como el de igualdad de trato.

El postor que obtuvo la buena pro ofertó un total de S/ 51 995 421 para ejecutar la creación del servicio de provisión de agua para riego que favorecería a 12 localidad de Huacrachuco.

