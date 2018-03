​Agente de seguridad del mall Open Plaza roba S/ 500 mil y luego desaparece

Síguenos en Facebook y YouTube

Más de 500 mil soles fueron robados a plena luz del día del mall Open Plaza de Huánuco. El principal sospechoso es el jefe de seguridad de dicha entidad el cual esta no habido. Pero la rápida acción policial al mando del comandante Juan Panti Sarria, permitió que se recupere más de 300 mil soles.

HECHO. El jefe de la Región Policial de Huánuco coronel Edwin Molina, indicó que el personal del Open Plaza identificado como Michell Bartolo Castañeda (27), al promediar las 9:30 de la mañana dijo a la tesorera que la empresa de seguridad había llegado y deberían llevar el dinero de la venta del día. “Pasaron los minutos pero la empresa no llegaba a lo cual Bartolo, le dijo a tesorera que no se preocupe y que él lo entregaría, confiada la mujer le dejó al jefe de seguridad el dinero y se fue a realizar otras actividades. Bartolo, no entregó el dinero y el maletín con el efectivo fue sacado por debajo de una de las puertas del mall y fue entregado a una sujeto que llegó con una motocicleta, quien se fue con rumbo a Cayhuayna”, expresó el coronel. De igual forma se conoció que Bartolo, no contento con lo acontecido uso su cargo para ingresar a las cámaras de vigilancia del Open Plaza y borró imágenes de las cámaras de vigilancia.

OPERATIVO. Luego de conocido el hecho el comandante PNP Juan Carlos Panti Sarria, jefe de la Depincri, organizó el megaoperativo ‘Plan Cerco’ el cual permitió identificar las casas de Bartolo. La primera en Cayhuayna, lugar en que no encontraron nada y el segundo en la primera cuadra del Jr. General Prado, lugar en que lograron intervenir a la exconviente. “El equipo del coronel Linares y el comandante Panti, lograron ubicar los más de 300 mil soles. En la próximas horas capturaremos a los implicado”, expresó el coronel.

ENTREGA. Los policías y fiscales de Huánuco realizaron, la tarde del viernes, el allanamiento a la vivienda ubicada en la primera cuadra del jirón General Prado, donde en una de las habitaciones, sobre la cama encontraron un maletín de color verde con la inscripción de Tottus y en su interior estaba el dinero.

El dinero habría sido llevado por Michel Bartolo, quien es padre de una niña de 6 años. Gisela Huaranga, al recibir una llamada telefónica de una amiga ‘Elvira’, quien le advirtió que el padre de su hija tuvo problemas en la tienda, ella inmediatamente al encontrar el maletín decidió llamar a los representantes del centro comercial, quienes acompañados de la policía y fiscales llegaron hasta el domicilio.

En el interior del maletín las autoridades encontraron gran cantidad de billetes de dinero de 10, 20, 100 y 200 soles, en total encontraron S/ 364,5007.15. Falta recuperar más de S/ 200 mil.