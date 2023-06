El alcalde Antonio Jara Gallardo, afirmó que a la fecha vienen coordinando con los vecinos del predio El Tingo, para llevar a cabo la feria por el aniversario de la ciudad de Huánuco en esta zona, pero en esta oportunidad será con la participación de productores de las diferentes provincias y distritos a fin de impulsar la economía.

“Recientemente algunos feriantes, me han esperado en la puerta de la alcaldía, para preguntarme donde se va llevar a cabo la feria, yo no puedo decir nada porque aún no he coordinado este tema con los gerentes, lo que está claro es que no voy a permitir la participación de los traficantes de feria”, sostuvo.

Tras comentar que ha conversado con vecinos del predio El Tingo, donde ellos están de acuerdo que la feria sea realizada en este espacio, que posteriormente será pavimentado para darles calidad de vida, lo que está claro es que en la feria serán invitados los productores de las diferentes provincias y distritos de Huánuco.

“Es lamentable que sobre las ferias de aniversario lo que trasciende muchas veces es que el puesto, cuesta mil soles, pero como un tercero adquiere varios puestos, lo revende en 2500 soles, y luego dice que 1500 es para el alcalde, ese tipo de comentarios vamos a desterrar, es por ello que vamos a dar los puestos a los productores de provincias y distritos”, manifestó Jara.

Frente a los negocios de las mecánicas de motocicletas por las inmediaciones de las primeras cuadras del Jr. Hermilio Valdizán, el burgomaestre indicó que ya están advertidos a que deben de ordenarse. “De la puerta de su vivienda hacía adentró que hagan lo que quieran, pero de la vereda a la calle, es un bien público y no vamos a permitir que los mecánicos sigan tomando las calles”, advirtió.

“Voy a perjudicar a 20 tiendas de mecánicas, pero voy a beneficiar a más de 50 mil pobladores que quieren ver las calles de la ciudad ordenadas y limpias, no con desperdicios de aceite de vehículos motorizados y tomados por vehículos menores donde las calles parecen unas cocheras”, indicó.