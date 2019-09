Alumnos vuelven a tomar local de la Undar ante negación de becas

Síguenos en Facebook

Un grupo de alumnos de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (Undar) de Huánuco, nuevamente tomaron el local institucional para hacer llegar su voz de protesta ante la negativa del otorgamiento de becas estudiantiles, para alumnos que sobresalen por rendimiento académico.

El representante de los alumnos Tony Chacón Mory, indicó que días atrás, habían quedado en que la vicepresidencia académica, iba a realizar una directiva para que luego en sesión de comisión pueda ser aprobada por los miembros de la Comisión Organizadora para otorgar las becas.

"Los demás miembros de la comisión no aprobaron esa directiva, aquí hay revanchismo, los dos miembros de la Comisión Organizadora, no quisieron aprobar la directiva, en revancha a las demás protestas que se hicieron en la Undar, nosotros los alumnos nos estamos perjudicando queremos la presencia del Minedu, para dar solución a este tema", refiere.

Entre tanto el vicepresidente académico Jonathan García Arias, manifestó que la directiva para otorgar las becas lo presentó días atrás ante la comisión organizadora, que no fue aprobado debido a que la asesora legal de la institución está pidiendo otros documentos más para su aprobación.

"No hay la buena voluntad de apoyarlos a los estudiantes por parte de los otros integrantes de la Comisión Organizadora, están actuando de manera intransigente y autoritaria, he presentado la directiva para la aprobación de las becas para los estudiantes que destacaron por rendimiento académico pero no ha sido aprobado, simplemente porque asesoría legal se ha negado debido a que queríamos que hagamos un hincapié de becas para alumnos de escasos recursos económicos, discapacitados entre otros", indica.

Tras comentar que este problema lo advirtió a la Comisión Organizadora, la directiva que presentó era solo para los alumnos de alto rendimiento, que durante todo este semestre puede trabajar en la reglamentación de las becas para las demás personas.