Crece cuestionamientos a la gestión del gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio. Ayer la regidora de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Varinia Calvo Gómez salió al frente p ara responsabilizar a la Fiscalía y la Procuraduría por permitir que las autoridades del gobierno regional siguen delinquiendo a diestra y siniestra.

“Lamento que la Fiscalía y Procuraduría no toman cartas en el asunto y permiten que las autoridades siguen delinquiendo. En otros departamentos con menos pruebas los gobernadores y alcaldes se encuentran con prisión preventiva, en Huánuco no pasa nada” manifestó.

Afirmó que las evidencias por supuestos actos de corrupción son contundentes, como e l caso de audios de la corrupción, los audios de los intocables de la obras entre otros y la responsabilidad para su entender está en la Fiscalía donde las investigaciones caminan a paso lento.

En esa medida Calvo llamó a Juan Alvarado para que dé un paso al costado, “el cargo es irrenunciable, pero si tiene conciencia y sangre en la cara podría hacerse suspender” manifestó.

Por su parte el dirigente de Construcción Civil, Jotwin Criollo Paredes, quien apoyó en campaña a Juan Alvarado, reiteró que el gobernador, sus funcionarios y fiscales que lo investigan deben renunciar, de lo contrario el pueblo lo sacará durante el paro de 48 horas que acatarán los días 27 y 28 de setiembre del 2021.

De igual manera el dirigente cuestionó a los colegios profesionales, en particular a los de Ingenieros, por no controlar y fiscalizar a sus colegas que están confabulados o metidos en actos de corrupción. Manifestó que han invitado al decano de ingenieros para la reunión, de no asistir será declarado persona no grata.

Dijo que hoy en horas de la noche se reunirán para definir los detalles de los que será el paro de dos días en el local de Construcción Civil ( Aguilar y Huallayco) .

El 20 de setiembre un grupo de pobladores del distrito de Amarilis, encabezado por el alcalde Antonio Pulgar Lucas, hizo una protesta en el frontis de la sede regional, exigiendo la transferencia de recursos para la reparación de 50 cámara de videovigilancia que no funcionan, y además apoyo con obras para los diversos sectores.

Ayer, otro grupo de dirigentes de la provincia de Puerto Inca , del distrito de Yuyapichis llegó con a finalidad de pedir el mejoramiento de sus carretera ante la proximidad del periodo de lluvias.

Juan Alvarado ha indicado que el gobierno regional no cuenta con presupuesto suficiente para dar apoyo y posiblemente lo hará en cuanto el Gobierno central lo transfiere recursos.