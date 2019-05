Alvarado solicita presupuesto a Devida y luego pide su cierre

Síguenos en Facebook

El gobernador regional Juan Alvarado Cornelio, pidió públicamente que se cierre el programaba de La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) en Tingo María, indicando que este programa no estaría dando resultados, pero un documento oficial del GRH y firmado por Alvarado, pone en cuestionamiento dicha acción, ya que días atrás a sus declaraciones del cierre de Devida, solicitó recursos económicos a dicha entidad.

Documento. Según el oficio N° 430, dirigido a Ismael Vargas Céspedes, director ejecutivo de Devida, el gobernador le solicita recursos económicos para el periodo 2019-2022. Lo extraño del caso es que el documento presentado es del 14 de mayo y pedido del cierre de Devida ante los medios de comunicación lo realizó dos días despúes. La autoridad, señaló que Devida, no está trabajando a favor de los agricultores combatiendo las plagas que atacan a los cultivos alternativos a la coca.

Ante ello algunos excandidatos han mostrado su disconformidad con lo sucedido y han pedido ser más coherente al gobernador y ver que el programa si bien no puede con toda la población, es efectivo y existen muchas experiencias exitosas.

Uno de ellos es Hugo Loarte, quien señaló que en San Martín, fue una experiencia exitosa y que el programa es una ayuda a la población que no tiene ayuda del gobierno regional. “Supuestamente fracasó en Huánuco, pero no el programa sino algunas personas que no supieron manejar. Esto no tiene que ver con los resultados y debemos aprovechar al máximo, siendo un programa de ayuda “, indicó el excandidato.

Loarte, refirió que el gobernador no tiene rumbo y no cuenta con una visión en temas de actualidad. “Hay proyectos de innovación pero se necesita buenos expedientes reales y no como el proyecto de los paltos”, indicó. Por su parte el presidente ejecutivo de Devida, Fidel Pintado Pasapera, le respondió a Alvarado, indicando que en Huánuco gastaron 132 millones de soles en estos años y hay muchas experiencias exitosas.