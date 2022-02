disposición. El 19 de noviembre del 2021 fue emitida la disposición fiscal No 04-2021, firmado por el fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Huánuco, Keler Hidalgo Pasquel encargado de la investigación.

Según el documento el alcalde y el gerente son investigados por el presunto delitos omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, a raíz de la denuncia hecha por el profesor Nilo Domínguez Padua.

Cabe indicar que el alcalde Huánuco, José Villavicencio Guardia, es el principal accionista de Seda y como tal no habría hecho nada para sancionar a la empresa CR20, que, , en su afán de participar en la construcción y asfaltado de la carretera Huánuco-La Unión -Huallanca, contaminó el agua de donde Seda se abastece para dotar el líquido elemento a más de 200 mil habitantes de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca.

De igual manera Manuel Rojas, en su condición de gerente, no denunció los hechos como corresponde, dejando por varios días sin servicio a los miles de usuarios.

LOS HECHOS. El 7 de febrero del 2020, un camión cisterna, surtidor de combustible de la Empresa China se despistó y contaminó con el combustible las aguas que Seda potabiliza y dota a la población.

Dos años cumplió desde que se contaminó el agua

La investigación preliminar por este caso comenzó el 26 de mayo del 2021, es decir, 15 meses después de ocurrido el despiste del camión cisterna, 7 de febrero del 2020.

La Fiscalía está solicitando la realización de las siguientes diligencias: requerir al jefe de División de Investigación Criminal Especializada Depincri-Huánuco para que remita los actuados que fueron enviados a su dependencia policial mediante disposición fiscal No 01-2021, además solicitar al jefe de dicha dependencia policial para que informe el nombre del instructor PNP a cargo de la investigación para remitir copias a la oficina de disciplina de la PNP de Huánuco y se cumpla el apercibimiento realizado en la disposición No 03-2021 de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, según previsto en el artículo No 368 del código penal.

En tanto, Nilo Domínguez, denunciante del hecho indica que no confía en el trabajo de los fiscales, en vista que ha pasado dos años desde que ocurrió el derrame y no hay avance