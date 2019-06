​Arnulfo Ortega Mallqui: "Invertí en libros antes que en cosas materiales"

Síguenos en Facebook

Arnulfo Ortega Mallqui, nació en el distrito de Choras, capital de los yaros, y su infancia la pasó leyendo en las legendarias ruinas de Garu. Ahora luego de más de 30 años de trabajo a dedicación y con una curriculum impecable, fue designado como presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central- Chanchamayo. Un logro que llena de felicidad a su familia y toda una tierra huanuqueña que necesita de profesionales de alta élite en puestos importantes.

¿Cuál es el lugar de Huánuco donde siempre quiere estar? Nací en Choras, la capital arqueológica de la cultura de Yarowilca, en Garu. Es como Macchu Picchu, y donde todos los peruanos deben conocer ese hermoso lugar, que para mí, es el mejor lugar del mundo. Una ciudad en camino al desarrollo, descuidado por algunas autoridades.

¿Quiénes formaron su temple y carácter profesional? Luego volver a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, como docente, tengo la suerte de haber sido formado por los maestros Gilder Caqui Merino, Llatino, Javier Mendoza Balareso, Carlos Jaimes, de física un gran maestro, quienes me han dado cierto luces. A mi madre Invensia Mallquia Espinoza, quienes es la artífice de mi vida.

¿Cuál fue la filosofía que impartía en la Unheval? Llego en 1988 a la Unheval, me nombré un 11 de setiembre del 1990. Mis estudiantes saben cuál era la filosofía de uno, que es estar con la verdad. Pero nosotros debemos tener dos filosofías, una doble tarea a los jóvenes, que es cuidar a los niños y a los ancianos.

¿Cómo aprendió a hablar el quechua? Yo soy quechua hablante, cuando pequeño, conversamos mucho con mi abuela en las madrugadas y los atardeceres, en esos momentos donde la vida están eterna, mi abuelita me decía que jugaremos un juego llamado “Jamuchi”, que significa adivinanza, y así comenzó a decirme “Imataca ka” y “Kay Chinpa Way Chima Wuanukarajucauka”, y yo tenía que saber que era, de esas hay muchas adivinanzas que me hacía, y no me daba cuenta que mi estructura cognitiva se iba inclinando a distinguir el quechua.

¿ La lectura te lleva al éxito? El tiempo ha pasado tan rápido, he sido un autodidacta compulsivo. No invertí mucho en cosas materiales, pero sí en los libros. Luego de concluir mi carrera hice mi maestría en la universidad La Cantuta, me gradué en Ciencias de la Educación. Soy la primera promoción de doctorado de la Unheval. Es una largo camino en capacitación y lectura, hay que leer para tener un sustento epistemológico de las cosas y de las ciencias. La lectura es fundamental para el éxito.

¿Qué camino eligió en la vida? En la vida solo hay dos caminos lo correcto y lo incorrecto. Lo que hay que ver siempre es el camino correcto, no hay camino medio, no hay atajos, es un camino largo, pero al final siempre es el mejor. Creo que esa filosofía está faltando desde la educación inicial. Juan Jacobo Rousseau, concluye que el niño nace honesto y sincero y es la sociedad que lo corrompe. La vida me ha permitido frustrarme, y decir la verdad es poco chocante para los demás, pero la práctica es el mejor criterio de la verdad.

¿Cómo llega a tan honorable cargo? El Ministerio de Educación convoca a ser parte de una comisión organizadora. Antes había instancias, donde no se permitía que se ubique a personas adecuadas. Este año prácticamente el país ha cambio el panorama y la corrupción ha diminuido notablemente.

¿Qué hará en este puesto? Ahora estoy acompañado por dos grandes profesionales como vicepresidente Académico a José Federico Bazán Correa y la doctora Lilian Salomé Llanto, como vicepresidente de Investigación. Nuestra meta es consolidar la universidad y dejar a las nuevas autoridades a nuestra salida.