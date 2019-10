​Benito Goñe Céspedes: "Lucharé hasta quemar el último cartucho"

Síguenos en Facebook

Benito Goñe Céspedes, es el actual alcalde de Andabamba y uno de los impulsores de la recuperación de la Casa de Andabamba, lugar en que nació La Danza de Los Negritos de Huánuco y ganó en la Sala Civil, los 741 hectáreas que tiene toda la población andabambina.

¿Cuánto tiempo en la lucha? Bueno desde ya 19 años estamos luchando para que los derechos de todos los andabandinos sean respetadas y que las tierras sean devueltas a sus legítimos dueños, que con argucias de jueces y fiscales, lograron apropiarse ilegalmente.

¿Tiene un futuro Andabamba como distrito ?Es lo que buscamos, un distrito para el desarrollo para la región de Huánuco. De acuerdo al PDU se encuentra en Andabamba de obras de bien social, como el CLAS de Pillco Marca, el camal municipal y el terminal terrestre. Esos terrenos vamos a recuperar para realizar los sueños de una zona desarrollada.

¿Cómo está el futuro legal? Brindar trabajo a toda la población de Andabamba, es nuestra meta en primer lugar. Ahora con respecto a las tierras que muchos empresarios se han metido en ello y que son traficantes de terrenos, como Joaquín Doroteo González, están siendo devueltas. Existen ya sentencias a favor, como los terrenos arriados, la casa hacienda y demás terrenos que están entrando a demandas individuales. Los primeros en ser beneficiados serán los asociados. El trabajo aún no ha concluido y es por ellos se deben seguir. Hay mucho por hacer, esperamos algunas sentencias pero están en espera.

¿Es un trabajo sacrificado? Es una lucha francisca que venimos realizando, nuestros aportes para ganar cada uno de los juicios del pueblo de Andabamba, han sido muy necesarios para obtener resultados. Me considero un defensor del pueblo y luchador social en este trabajo y no descansaré hasta quemar el último cartucho, como dijo Francisco Bolognesi. Me siento fuerte con mi población, con mi familia y amigos, ellos han sido una gran fortaleza, como mi esposa Amelia, quien me salva y cuida en cada instante.

¿Tiene miedo a las amenazas? Yo he dado mi vida al Señor, y no tengo miedo, pues estoy luchando por mi pueblo, por aquellos olvidados.

¿Cómo ve Andabamba en 20 años? Un distrito, una metrópolis, ordenada, con desarrollo, con grandes obras sociales y sobre todo con una población reconocida por su historia, su esfuerzo y sacrificio. La lucha que iniciamos quedará en la memoria de todo aquel andabambino y recodará que hubo un tiempo en que un simple obrero y una decena de pobladores, derrotamos los tentáculos de la corrupción y recuperamos aquello que se nos robó con la palabra llamada justicia.

¿Cómo ve a las autoridades regionales y congresales? Existe un trabajo lento, aún le quedan 3 años a todos y esperemos que mejoren, porque el éxito de ellos serán el de toda una región. Los congresistas realmente no han sido una buena representación y esperemos que ahora se vote por alguien realmente capacitado.

¿En qué momento decidió tomar la decisión de luchar? Cuando vi a varios de los asociados morir en su lucha y que algunos no contaban con las fuerzas de seguir, entonces comprendí que debía seguir luchando por ellos, por los que están, por los que se fueron y por los que vendrán. No es momento de rendirnos, es momento de seguir hasta recuperar todo lo que nos han robado.

Desde su experiencia y años en la gestión dirigencial ¿Cómo ve Huánuco? Una ciudad con muchas necesidades y con gran equivocación para las autoridades. Ahora es la oportunidad de los nuevos gobernantes a cambiar el país, la región y sobre todo las vidas. Nosotros como alcaldes con pocos recursos vamos a realizar grandes obras y los que tienen millones ni siquiera pueden construir pistas y veredas. Invoco a todos a trabajar de la mano, dejemos la mezquindad y luchemos por nuestra región.

Resolución.

El 29 de octubre del 2010, los jueces Picón Ventocilla, Diestro León y Calderón Lorenzo, emitieron la sentencia N° 89, donde indica en el expediente N°01597-2000-0-1201-JM-CI-02, declaró nulo el acto jurídico, realizado por Alberto Macario Illatopa, en representación de la Cooperativa Agraria Huallaga Vichaycoto y de los socios trabajadores anexos de Andabamba. De igual forma señala, la recuperación de 741 hectáreas de terrenos adjudicados irregularmente por el exdirigente Joaquín Doroteo, para lo cual el Poder Judicial ha expedido la sentencia judicial. A ello El juez Jean Agurto, del Primer Juzgado Civil de Huánuco, declaró nula la donación del terreno de casi 12 mil metros cuadrados en el que está la Casa Hacienda Andabamba que en el diciembre del 2006 realizó el entonces dirigente Joaquín Doroteo Gonzales al empresario Joel Rodríguez Falcón, el cual fue vendido a solo 4 mil soles.