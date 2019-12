Candidatos con infracciones al tránsito por ser 'rápidos y furiosos'

Síguenos en Facebook

En épocas electorales muchos candidatos suelen prometer mucho. Pero qué se conoce de éstos como ciudadanos. De los 62 que buscan participar de las Elecciones Congresales Extraordinarias 17 tienen hasta ocho faltas por infringir las normas de tránsito.

Si bien la mayoría de multas ya fueron pagadas y hasta fueron suspendidas sus licencias de conducir en algunos casos, los ciudadanos que aspiren aprobar leyes deberían ser el ejemplo y tener claro cuáles son sus responsabilidades cívicas.

El candidato Juan Romel Alvarado Loarte que va con el N° 1 por Somos Perú, acumuló 8 infracciones (7 graves y una muy grave), es por ello que su licencia le fue suspendida el 2017 hasta diciembre del 2020. Pesa sobre él faltas (G47, G25, G28, G31, G40, G12, G28 y M02).

Jhon Arturo Apolinario Sebastián que va con el 1 por Democracia Directa, tiene 4 infracciones acumuladas (G28, G28, G58 y L07).

Gerly Ramos Leandro, el 2 de Alianza para el Progreso tiene 3 infracciones acumuladas (G40, G13 y L07). Juan Manuel Vivanco Osorio el 1 de Solidaridad Nacional, 3 infracciones (G40, L07 y G40),de ese mismo partido la candidata 3 Fiorela Tatiana Medrano Noya (G58), actualmente sin licencia de conducir.

Pablo Antonio Cruz Albornoz el 1 de Todos por el Perú, tiene una muy grave y 2 graves (G31, G71 y M19). Abel Demetrio Reyes el 2 de Perú Libre tiene 3 graves (G59, G58 y G58). El 1 de ese mismo partido Daniel Fiel Santamaría Aranda tiene una falta (G18).

Alejandro Fernández Flores el 2 de Perú Nación, una grave y una muy grave (M08 y G58). Alfredo Quispe de la Cruz de Vamos Perú (G47). Wilmer Solis Bajonero Olivas el 2 de Acción Popular (M16).

De Perú Patria Segura, Edmer Retuerto Arrieta (G59) y Edwin Hugo Dionicio Albornoz (G64). Contigo: Rubén Eguizabal Gamarra (G47 y G40) e Ynocencia Jesusa Condori Baldeón (L07), sin licencia.

El 3 de Unión por el Perú Hugo Rengifo Vargas (G57) y por último, Marcial Salem Rodas Gargate el 2 de Podemos por el Perú (G44).

Infracciones. Muy Graves (Simbolizadas con la letra M): Manejar en estado de ebriedad, sin licencia de conducir, con una retenida o suspendida, estacionar en una curva, manejar sin placas de rodaje, entre otros.

Graves (G): Por no mantener una distancia suficiente y prudente entre vehículos, no hacer las señales ni tomar las precauciones al hacer giros, no usar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros.

Leves (L), estacionar mal su vehículo, dejar la puerta abierta y obstaculizar el transito, entre otras.