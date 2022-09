La ambulancia asignada al centro de salud Chavín de Pariarca, en Huánuco, no está operativa. Asimismo, se dio a conocer que en el referido centro hay desabastecimiento de medicinas, así como también presenta problemas con la energía eléctrica y existe un evidente riesgo de robo de equipos.

“La única ambulancia que se utilizaba en el establecimiento fue enviada a la Red de Salud de Huamalíes por presentar fallas mecánicas y se le realice el mantenimiento respectivo; sin embargo, a la fecha no ha sido devuelta, por lo que cuando tienen casos de emergencia solicitan el préstamo de ambulancias de los centros de salud de Tantamayo o Jacas Grande. De la misma manera, se verificó que el centro de salud presenta desabastecimiento de medicinas básicas, como ibuprofeno en jarabe y clorfenamina en jarabe, que son utilizados en la atención de niños y niñas, así como tabletas de calcio para gestantes. Se supo que ha hecho el requerimiento a la red de salud correspondiente; no obstante, aún no se le entregan dichas medicinas”, sostuvo la jefa de la Defensoría en Huánuco, Lizbeth Yllanes.

Se informó que las dificultades con el suministro del servicio de energía eléctrica impiden que los exámenes de laboratorio se realicen con regularidad, por ello han solicitado un generador y así superar estos inconvenientes.

También se identificó que el centro de salud no cuenta con un cerco perimétrico que brinde seguridad al establecimiento de salud.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Red de Salud Huamalíes realizar las gestiones pertinentes a la mayor brevedad, para que el mantenimiento de las ambulancias se concluya de manera rápida y sean trasladas al centro de salud que correspondan, de esta manera se podrá garantizar el correcto traslado de las personas que lo requieran.

VIDEO RECOMENDADO:

¿Centros de salud pueden ser sancionados si niegan atención ante una emergencia?

A raíz del video viral difundido en redes sociales donde se aprecia que el personal de la clínica Javier Prado exige la presentación de la identidad de un adolescente que había sido atropellado y que necesitaba atención de emergencia surge la pregunta si un centro de salud, así sea privado, podría negar la atención de un paciente al no tener documentos o incluso realizar un pago previo. Aquí te ayudamos a resolver esa duda.