El colapso de las tuberías de agua y desagüe causó la inundación de los ambientes de un establecimiento médico dejando sin atención por varias horas a toda la población en plena pandemia. El aniego se registró el día de ayer en el Puesto de Salud de Puerto Súngaro, en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco.

El hecho fue denunciado por el mismo personal de Salud, quienes dejaron de atender con normalidad para ocuparse a limpiar las aguas residuales con excremento tras el desborde de desagüe de los servicios higiénicos. Este problema se viene suscitando casi a diario desde hace más de un mes por las lluvias, pero hasta el día de hoy ninguna de las autoridades se ha hecho cargo del contratiempo, sostienen los trabajadores del referido establecimiento.

Tal como lo detalla el documento N° 099 – 2021, el 17 de noviembre, el jefe del Puesto de Salud – Puerto Súngaro,Jilmer Trujillo Luciano, envió un oficio a la Micro Red de Salud Puerto Inca, instándole dar una solución inmediata al problema. El asunto, el mantenimiento del sistema de agua y desagüe. “El olor es insoportable y afecta no solo, al personal de salud sino también a la población. Exigimos una solución inmediata”, se lee en el oficio.

No obstante, el pasado 3 de noviembre, el ex jefe del referido Centro de Salud, Raúl Ballarte Malpartida, advirtió del problema ante sus superiores por medio del informe N° 090 – 2021 – PSPS, en el cual daba los primeros alcances de la avería del sistema de desagüe, pero desde fecha la Red de Salud Puerto Inca no ha respondido el pliego de demandas pese a ser un problema de salud pública.

Los trabajadores de la Salud ha decido atender solo emergencias, si las instancias correspondientes no cumplen con la solicitud. Esto podría afectar a la población más vulnerable de la zona. El personal médico y pacientes se quedan sin servicios.