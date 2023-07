Debido a que no contaba con una licencia de funcionamiento otorgada por la municipalidad de Amarilis, y carecía de condiciones de salubridad para expender los alimentos a sus comensales, el comedor de Stacy donde asisten los efectivos del Departamento de Investigación Criminalística (DEPRINCRI) y Carreteras fue clausurado.

A pesar de que el comedor había sido suspendido por el área de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), la concesionaria del rancho de policías del DEPINCRI y del personal de Carreteras Huánuco, seguía funcionando hasta 26 de julio el área de Fiscalización y Control de la gerencia de Desarrollo Económico.

Ante ello, el área de Fiscalización y Subgerencia de Riesgos y Desastres de la municipalidad de Amarilis, y el área de Saneamiento Ambiental del Centro de Salud Amarilis, llegó al comedor para hacer la verificación y fiscalización.

No reúne las mínimas condiciones

Al ingresar al local de Inversiones Stacy, ubicado en el segundo piso del complejo policial Alcides Vigo Hurtado, en la avenida Marcos Durán Martel s/n, los inspectores encontraron que el comedor no tenía licencia municipal y certificado de inspección técnica; además encontraron algunos insumos en mal estado; no todos los integrantes contaban con su carnet de sanidad; hallaron utensilios quiñados; los cables estaban expuestos y no tiene señalización.

Asimismo, recomendaron desechar los insumos que no están aptos para el consumo, mayor limpieza en el baño y regularizar el carnet de sanidad a los integrantes del comedor y cocina.

Al final de la diligencia de verificación y fiscalización, los representantes de la municipalidad decidieron clausurar de manera temporal el comedor, pero la encargada de la concesionaria Diana Carolina Mendoza Príncipe, no quiso firmar las actas elaboradas in situ por personal interviniente.