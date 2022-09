Un enfrentamiento entre pobladores de dos caseríos que se disputan un terreno fronterizo acabó con una persona herida de gravedad. Los hechos de violencia se registraron en la provincia de Leoncio Prado, Huánuco.

MIRA AQUÍ: Bebé vendido por 5 mil soles en Huancayo iba a ser llevado a Ecuador

De acuerdo a la información, comuneros del caserío Túpac Amaru II (distrito de Hermilio Valdizan), se enfrentaron a golpes con sus vecinos de la localidad de 11 de Octubre (distrito de Daniel Alomía Robles) por una disputa de tierras boscosas. Producto de las constantes peleas, un anciano de 70 años de edad y una mujer resultaron heridos. Según el testimonio de Máximo Braulio Lino Orbezo para una radio local; el ultimo lunes 29 de agosto, su padre Domingo Lino (70), fue atacado por un grupo de personas.

Asimismo, contó que su hermana Sonia Lino Orbezo (43), también fue agredida por dos sujetos de nombres Ever y Efraín, quienes le habrían causado lesiones de gravedad con un cuchillo. No obstante, la mujer se encuentra estable y se recupera favorablemente, en el Hospital de Tingo María. Máximo dijo que estas personas se habrían ensañado con su familia, además, de ser acusados de tala ilegal de árboles. “Mi familia no son taladores de árboles, nosotros estamos posesionados en las tierras de mi padre; sin embargo, vivimos amenazados”, declaró en la emisora.

Los desacuerdos entre ambas comunidades sobrepasaron todos los límites el último miércoles 1 de septiembre, tras ver como dos ciudadanos de los caseríos de Túpac Amaru II y 11 de Octubre, se agarraron a puño limpio sin que nadie los separara.

En las imágenes compartidas a este medio de comunicación se observa claramente, a dos personas agrediéndose mutuamente, video que dura más 45 segundos, pero que corrobora lo dicho por el señor Máximo Lino Orbezo. El caso en particular fue derivado ante las autoridades competentes (policía y fiscal).

