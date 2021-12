La congresista de la República, Elizabeth Medina Hermosilla, convocó a las organizaciones sociales y gremiales a participar en la I Audiencia Función Legislativa Anticorrupción, donde se abordaron diversos temas relacionados a los presuntos actos de corrupción perpetrados por el gobernador Juan Alvarado, en desmedro del Estado y el Gobierno Regional de Huánuco.

La audiencia tuvo como objetivo recoger el malestar ciudadano, escuchar sus denuncias y canalizarlas a través del Congreso de la República a las diversas instancias para el trámite y sanción respectiva, tras el reclamo de diversas organizaciones debido a la inacción de las autoridades de justicia.

La congresista Medina expresó su preocupación por las innumerables denuncias que involucran al gobernador y sus funcionarios, la mayoría por la adjudicación y obras de mala calidad sobrevaluadas.

“Estamos avanzando con el trámite de denuncias que llegan a mi despacho, la corrupción compete a toda la población, es tarea de todos. Dónde están aquellos que se esconcen y nos tildan que nos hemos vendido a los corruptos”, refirió.

Uno de los expositores de la audiencia pública, fue el presidente de la Cámara de Comercio de Huánuco, Roberto Refulio, quien dijo sentirse preocupado porque el gobierno regional, no distribuye adecuadamente los presupuestos en obras de infraestructura vial y carreteras que la población requiere.

“A nivel región, en Huánuco el 92% son trochas y carreteras afirmadas, no tenemos vías asfaltadas, por eso estamos en los últimos lugares en competitividad, no nos desarrollamos, infraestructura vial es el gran problema”, reclamó.

Debo remarcar también que los recursos forestales de Puerto Inca son aprovechados por Pucallpa, así como el canon maderero que se va de nuestra economía.

Además, se profundizó en los constantes cortes del servicio de agua potable causados por la empresa Railway 20 que asfalta la carretera La Unión y contamina el Higueras, dejando fluir material asfaltico, lo cual constituye un atentado contra la vida. En esa misma línea, Refulio planteó declarar en emergencia sanitaria y de infraestructura, el servicio de agua, y conminó a la parlamentaria buscar presupuesto en el Ejecutivo para la construcción de una nueva planta de tratamiento.

Explicó que la actual planta de tratamiento fue construida hace 50 años atrás cuando Huánuco tenía una población de 8 mil usuarios, y hoy superan los 65 mil.

Finalmente, y como balance de la audiencia pública, el vicegobernador Erasmo Fernández Sixto, insistió en que la lucha contra la corrupción debe asumir toda la población, puesto que la corrupción está en todas las esferas de gobierno.

“Cómo no haber corrupción cuando un personaje (Juan Alvarado) se enquista en el poder con intereses particulares y de grupo. Cómo no va haber corrupción si la Contraloría se colude y los medios de comunicación no ahondan las investigaciones”, señala.

Agregó que la audiencia pública ha sido muy positiva y ha tenido la participación de los actores principales de la economía huanuqueña que han mostrado su total rechazo a la corrupción.

“No es posible que vengan constructoras de otros lugares a tomar la obras. Por ejemplo, denuncié el caso de compra irregular de las 7995 las laptops donde 21 millones de soles hicieron trizas. Yo saludo a los que hicieron los dos días de paro en lucha contra la corrupción. También saludo a la congresista que encaró a los Alvarado, diciéndoles que se han enquistado en el poder para llenar sus bolsillos. Hay que ser valiente para decir eso”, expresó.

