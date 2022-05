El consejero Jesús Vera Cipriano inició la discusión luego que diera parte de las denuncias de algunos funcionarios regionales y afirmara que varios integrantes del consejo regional se habrían beneficiado económicamente en la gestión de Alvarado Cornelio.

El caso fue tomado con seriedad y en la última sesión de consejo se ha conformado una comisión investigadora integrado por los consejeros Tula Zúñiga, Amancio Del Águila y Juan Ferrer, quienes van a recopilar la información, incluso citar al denunciante Vera Cipriano y a los funcionarios del gobierno regional y de los sectores que han advertido sobre el beneficio de los legisladores.

Ayer, Juan Ferrer manifestó que está tranquilo “porque nunca se ha beneficiado a título personal” y dijo estar de acuerdo con que investiguen a todos los consejeros.

“Mi apoyo a la población es algo innato en mí, que siempre lo hice desde joven por bien de la sociedad”, indicó.

Sin embargo, lamentó que algunos de sus colegas desconozcan el Reglamento Interno del Consejo Regional y toman decisiones al margen de la ley.

“ Hay algunos colegas ‘necios’ que toman las decisiones en el consejo de manera apresurada, no sé, por desesperación, desconocimiento o mala información. Es el caso de la elección del vicegobernador regional, Ibán Albornoz Ortega, yo estuve en contra por la forma apresurada que se hizo, toda vez que el gobernador interino, Erasmo Fernández todavía no tiene su credencial, mientras eso no se puede elegir a su reemplazante, pero lo hicieron en Tingo María”, afirmó.

Ibán Albornoz dice que respeta la opinión de su colega y no lo comparte

En tanto, Albornoz Ortega, quien ya hace coordinaciones de trabajo como vicegobernador desde ayer, en amparo al acuerdo regional y de la ley orgánica del gobierno regional, dijo que respeta la opinión de su colega Ferrer y en el consejo regional hay buenos profesionales y no necios como él indica.