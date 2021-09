El cierre del Consejo Regional de Huánuco ( máximo órgano de gobierno) por improductivo, propone el consejero regional, Américo Cárdenas Quispe, quien es presidente de la Comisión Permanente de Infraestructura, cuyo colegiado no tiene un sol de presupuesto para visitar la obras como parte de su labor de fiscalización.

“Hasta en tres oportunidades he pedido el cierre del consejo regional, el cual está suscrito en acta y firmado por los colegas que asistieron a la sesión . El consejo regional me da asco, me da ganas de vomitar cada vez que asisto, es que algunos colegas no son consecuentes con lo que hablan y lo que hacen en la votación, por cuestionar eso me han querido suspender por 120 días” manifestó.

En esa medida sostuvo que el consejo regional hasta diciembre del 2021 tiene S/ 1017 para el trabajo de fiscalización y una camioneta que se malogra a cada rato, producto de eso cuando viajó a San Martín el freno se vació y casi muere, pero todavía no fue el momento y está vivo luchando como siempre. Sin embargo, los funcionarios del gobernador regional, Juan Alvarado tienen camionetas modernas para desplazarse de la oficina hacia sus casas

Refirió, en el gobierno regional todo es corrupción y hasta por la compra de rollos de papel higiénico piden el diezmo . Detalló que visitó diversas obras financiadas por el gobierno regional y en todas hay problemas técnicos y pedidos de adicionales, como en el caso del puente Castillo Grande donde el avance físico es de 24% y el financiero 51%, que comenzó con 51 millones de soles y ahora aumentó a 62 millones.

Lamentó que el consejo regional de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales solo tiene facultades para exhortar y recomendar a la parte ejecutiva, más no para sancionar a los funcionarios que trabajan mal.

Hace poco el consejero regional Jesús Vera Cipriano, manifestó estar arrepentido y decepcionado de haber incursionado en la política, por eso en el 2019 pretendió renunciar el cargo, pero sus paisanos lo aconsejaron para que no lo haga, de los contrario la población de Yarowilca al que represente, lo iba a cuestionar.

“Como consejo regional no tenemos mucha autoridad, lo único que tenemos es la investidura de máximo órgano de gobierno y solo es nombre, ni siquiera tenemos potestad para censurar a funcionarios cuando trabajan mal” manifestó.

Desde el 2019 hasta agosto del presente año el gobierno regional invirtió 2 millones 608 mil soles en pago de dietas de los 19 consejeros regionales de Huánuco y de acuerdo a la opinión de un sector de la población, es un gasto sin producción. La dieta mensual de cada consejero es de S/4 290 00