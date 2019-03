​Consejo Regional en bronca por los 'AudiosFerrer'

Síguenos en Facebook

El Consejo Regional de Huánuco, fue ayer un ring de box, debido a los audios revelados por el diario Correo. Diversos representantes pidieron la cabeza del consejero delegado Juan Ferrer, quien sale en el “Audio de la Verguenza”, exigiendo un trabajo al director de Agricultura, Edu Chávez.

Blindaje. Los consejeros de oposición no pudieron retirar del cargo a Juan Ferrer y fue el consejero Valentín Salazar Huerta, por Dos de Mayo, quien hasta dijo que se debería agendar el tema para otro día y que solo se tendría que debatir los puntos en agenda. “Lo debemos tratar en otra reunión, hay que señirnos al debate”, indicó.

Lo inaudito de la reunión fue cuando el investigado Juan Ferrer, escogió al presidente de la comisión investigadora. “El que tiene mayor conocimiento es el consejero Ivan Albornoz, quiero que lo anote”, le ordenó al consejero delegado momentáneo Joahn Aguirre Caldas. Luego de varios ‘dimes y dirites’, el Consejo en pleno aprobó formar una comisión de investigación por los audios donde se piden los favores y tendrá 60 días para elaboran un dictamen final.

CORRUPCIÓN. Uno de los primeros en hablar fue el secretario del sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, Jotwing Criollo, quien dijo se siente decepcionado porque funcionarios del gobernador Juan Alvarado, traicionaron al pueblo según lo develado en los audios. “Nosotros escogimos el mal menor, pero no vamos a ser parte de la corrupción, por eso venimos al GRH y exigimos que se haga un pronunciamiento oficial, contra todo esto”, indicó el dirigente. Por su parte la congresista de la República Karina Beteta, señaló que estos hechos son escandalosos debido a que involucran a un familia y autoridades que fueron elegidos para servir y no para repartir algún puesto. “Lamento profundamente lo que viene sucediendo en la región, pero nosotros hemos pedido que el Ministerio Público, realice las investigaciones del caso, de forma acelerada porque estos actos no deben ser pasados por alto”, señaló la congresista. Beteta, pidió al gobernador Juan Alvarado, que investigue todo lo sucedido y que los concursos CAS realizados sean nuevamente convocados.

Lamento lo que viene sucediendo en la región, pedimos que el Ministerio Público, actué de oficio”

karina beteta rubín

congresista de hco

Protesta

Colectivos marcharon hasta el GRH

Diversos colectivos de la sociedad civil encabezados por jóvenes y personal de Salud y Educación, llegaron hasta el Gobierno Regional de Huánuco, exigiendo la inmediata renuncia de Juan Alvarado, y la separación del consejero delegado Ferrer. Los protestantes ingresaron al pliego e indicaron que se siente traicionados por los consejeros debido al blindaje . “Se están blindando, no es posible que se ayuden entre ellos”, indicó una manifestante.