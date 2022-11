El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por intermedio de Provías Nacional exige el pago de indemnización de S/300 387 98 a la Municipalidad Distrital de Amarilis -MDA por ejecutar el proyecto Mejoramiento de servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en el óvalo Esteban Pavletich (rotonda)en centro poblado de Llicua sin autorización de dicha entidad.





litigio. El caso se encuentra judicializada de acuerdo a informe de la Contraloría, que de no hacer la defensa adecuada por parte de la Procuraduría de la Municipalidad de Amarilis, la demanda interpuesta por Ministerio de Transportes y Comunicaciones quedaría fundada y se perdería más de 300 mil soles de las arcas de la comuna distrital.

“La entidad (municipalidad) tiene entablada en su contra un proceso judicial sobre indemnización, el mismo que de no efectuar una adecuada defensa de sus derechos y actuaciones, corre el riesgo de declararse fundado la demanda y tener la obligación de pagar la suma de 300 387 98 a favor de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones” indica el informe de control simultaneo No 005-2022-OCI/2694-SOO que ya es de conocimiento del burgomaestre.

Por otro lado indica, que la municipalidad no registra la información actualizada del estado de las obras públicas en el sistema infobras, lo que generaría el riesgo de afectar la transparencia de la gestión, , de no facilitar la supervisión y seguimiento de sus proceso y la no participación ciudadana.

Informe es de conocimiento del alcalde

El 4 de noviembre del 2022, el jefe de OCI de la municipalidad de Amarilis remitió el informe ante el despacho del alcalde, Álex Celestino con la finalidad de que tome las correcciones del caso.