Serias deficiencias en el Proyecto Té Verde, alerta la Contraloría, que pone en riesgo 40 mil plantones de este cultivo por falta de riego e identificó que las máquinas adquiridas para el procesamiento y manejo comercial de este producto vienen utilizando en otras plantaciones, incumpliendo la finalidad de la inversión pública realizada.

En el informe de Contraloría, evaluado entre el 16 de abril al 9 de mayo de 2025, detalla que en el vivero hay 40 mil plantones de té verde que están con riesgo de pérdida definitiva debido a que no tiene mantenimiento y carece de riego por aspersión por problemas en el bombeo de agua, además, observaron que los plantones pendientes de distribuir a 180 beneficiarios estaban cubiertos con maleza. La falta de mantenimiento y producción del vivero ponen en riesgo los recursos invertidos en este componente ascendente a S/ 492 142.

Advierte que las siete maquinas adquiridas por S/ 420 000 están siendo utilizadas para procesar plantaciones de té negro. Incluso tales bienes no tienen instalación adecuada y el local donde vienen funcionando no tiene las condiciones físicas, eléctricas y de seguridad. Estos equipos fueron recibidos a pesar que no cumplían con especificaciones técnicas, pero igual les otorgaron conformidad y pagaron por los bienes.

De acuerdo a las especificaciones técnicas, la empacadora automática debía producir sobres de té de gramaje y empaque de plástico con dimensiones específicas para el mercado de exportación, sin embargo, al reformular el expediente se adquirió una empacadora distinta, orientada al mercado nacional, y al ser puesta a prueba presentó fallas de calibración.

Otras situaciones adversas evidenciadas por la Contraloría es que la máquina laminadora de té verde no tiene anclaje fijo al piso, del mismo modo el equipo recolector de tallo presenta rotura en su base, mientras que el aparato para fijar hojas de té tiene un motor de baja potencia para su capacidad. Del mismo modo identificaron que el secador de hojas presenta demoras para el proceso de secado, y el clasificador de hojas de té no funciona según las especificaciones mientras que y la empacadora de bolsitas de té presenta fallas de calibración.

Los vehículos adquiridos para el proyecto como la camioneta 4x4 por S/ 119 990 y el camión furgón por S/ 177 600 estarían siendo utilizados en otras actividades ya que el primer vehículo se halló estacionado en el frontis del domicilio de un ex personal del proyecto, mientras que el camión estaba en una cochera particular de un centro de esparcimiento. Los representantes de la entidad no contaban con documentos que justifiquen los movimientos y/o comisiones de los vehículos relacionados al proyecto.

El proyecto Té Verde, a cargo la Dirección Regional de Agricultura, se inició en enero del año 2021 en beneficio de 753 agricultores de 15 comunidades del distrito de Daniel Alomías Robles, en la provincia de Leoncio Prado, con una inversión de S/ 5 365 387 para financiar seis componentes que comprendían la instalación, capacitación, asistencia técnica, procesamiento y gestión comercial del cultivo, para lo cual se instalaron viveros y adquirieron máquinas y vehículos.