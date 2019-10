Cuidadora de Cuna Más en Las Moras denuncia maltrato de niños y es despedida

Síguenos en Facebook

Una madre cuidadora del programa de Cuna Más, del comité de gestión de Corazón de María en Las Moras, denunció ante el apoyo técnico del maltrato que reciben los niños del local y fue inmediatamente despedida.

DENUNCIA. Alicia Huerta Armillón, trabajo en el programa del Estado desde hace 15 años desde cuando era Wawa Wasi, hasta fines de setiembre de este año que laboró como cuidadora de bebés en el comité de gestión Corazón de María en Las Moras.

"Cansada de tanto descuido y maltrato que pasan los niños que alberga en mi comité, por parte de la madre cuidadora Yovita dominote quien más tiempo dedica al teléfono celular y descuida a los niños, que están a su suerte y por la dejades de la cuidadora varios niños se han golpeado, mordido entre ellos, decido comunicarle a la encargada de apoyo técnico Nataly Atencia Escalante, ella me dice que le grabe para poder tener la evidencia, hago eso y le paso las evidencias, al día siguiente me entero que ya no trabajo en la cuna", refiere.

Ante este accionar Alicia Huerta, se quedó sorprendida y recurrió a las autoridades de la zona a contar lo que estaba sucediendo quienes la sugirieron a que vuelva a la cuna. "Cuando estoy por ingresar a la cuna, la apoyo técnico Nataly Atencio me dice, que ya no laboro más y que le pregunte a la junta del Comité Directivo de Gestión de la cuna, que ellos decidieron su retiro, cuando la que debería de estar fuera es otra madre cuidadora", indica.

Tras señalar que las madres de los niños le tienen miedo a la apoyo técnico quien se muestra despota y prepotente.

Para saber su versión de la apoyo técnico Nataly Atencio, Correo se comunicó vía teléfono con la imputada quien se hizo negar, aduciendo que era hermana de Nataly, pero segundo después dijo "Yo no puedo dar ninguna declaración por teléfono", y cortó la comunicación.

CAMBIOS. Según resolución de Dirección Ejecutiva N° 786-2019 MIDIS/PNCM 28 de mayo del 2019 la directiva debe de ser elegido por el periodo de un año, sin embargo en lo que va del año 2019 la apoyo técnico Atencia Escalante ha realizado el cambio de cinco juntas directivas.