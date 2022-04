Los constantes asaltos a comercios, hoteles, mercados y a ciudadanos de a pie, tienen en zozobra a los pobladores de Tingo María, Huánuco. Casi todos los días se registran denuncias por robo a mano armada y extorsión ante la Policía, por lo que pobladores de ‘La Bella Durmiente’ demandan mayor seguridad en sus calles.

Días atrás, se reportó el robo de una laptop del interior de una zapatería de una tienda ubicada en el jirón Pucallpa, en Tingo María , asimismo, un avezado delincuente ingresó a al Hotel Watson y atacó a la recepcionista para luego arrebatarle su celular .

El hampa no descansa, y el fin de semana, un escolar en silla de ruedas fue amenazado con un arma de fuego por un ladrón que le arrebató su celular. El asalto sucedió en plena Semana Santa, donde el escolar de nombre Sebastián fue asaltado por sujetos, cuando se movilizaba por Plaza Bella Durmiente.

“Le han asaltado, con un arma se llevaron su teléfono. La indignación que tengo es que un sujeto sea capaz de atacar a un niño en silla de ruedas, solo quiero ubicar al sujeto por ser tan miserable. Si algunos vecinos tienen cámaras por la plaza se los agradecería”, señalo la mamá del menor.

El escolar en los próximos días viajara a Lima para asistir a una cita médica, por lo que a raíz de eso se siente estresado, por lo que el día del asalto salió a la referida plaza, y lamentablemente un grupo de bandidos lo atacaron. “Ya perdiste, dame tu celular, me dijo uno de ellos. Yo me resistí y el ladrón metió su mano en mi bolsillo y me arranchó el celular con fuerza, para luego huir con dirección a la Loza deportiva Bella”, contó entre lágrimas el menor.

