La cantante vernacular Dina Páucar se vio obligada a cantar en medio de un grupo de manifestantes que bloquearon la carretera Huánuco-La Unión, para poder continuar con su viaje con destino al departamento de Áncash donde tenía previsto un concierto musical.

Los fans de la reconocida artista aprovecharon el momento para tomarse fotos y bailar al son de sus temas más conocidos. Dina Páucar improvisó sus mejores temas acompañado de un arpista. Las imágenes fueron subidas a las redes sociales y se puede apreciar el cariño hacia la artista de origen huanuqueño. Asimismo, se aprecia un buen número de vehículos varados esperando que les den pase para continuar con su viaje.

Como se sabe, pobladores de Llicllatambo en la provincia de Yarowilca bloquearon la carretera en protesta con la empresa CR20. A causa del bloqueo de la carretera, miles de pasajeros y turistas fueron perjudicados en medio de la protesta contra la empresa CR20, a quien reclaman por el pago de tierras afectadas por la obra vial que ejecuta por encargo del Gobierno.

Pobladores atacaron a policias con piedras y palos

Un grupo de pobladores y comuneros se enfrentaron a los policías y armaron una batalla campal, a pedradas, en la localidad de Qutipuquio, ubicado en el cruce de las carreteras que lleva al poblado de Llicllatambo y Chavinillo en el departamento de Huánuco.

La protesta se dio en medio del bloqueo de carreteras al interior del departamento, por pobladores que exigen una serie de beneficios a la empresa China CR20 que ejecuta el asfaltado y ensanche de la carretera Huánuco La Unión, argumentando que sus terrenos son afectados por la obra vial.

La turba atacó con palos y piedras a agentes de la PNP, quienes tuvieron que retroceder. Las imágenes de video muestran la feroz agresión, que sucedió el último jueves, a los policías y a un grupo de pobladores que estaban del lado de los agentes del orden.

En medio del caos, se oye a un poblador pedir que cese la agresión y no se continúe lanzando piedras. “…ya,ya,ya, no tiren, no tiren (piedras)”, dice el poblador.

Acuerdos. Tras lo ocurrido, los pobladores, mediante un acta, acordaron levantar el paro y dejaron sin efecto al comité de lucha, a cuyos integrantes advirtieron que, si continúan con el bloqueo de las vías, serán denunciados por la presunta comisión de vandalismo.

De otra parte, se informó que dejaron sin efecto el contrato privado de asesoría legal a la comunidad de Chavinillo con el abogado Iván Ovalle Escalante. El acuerdo se llevó a cabo entre el presidente de la comunidad Micklein Hemer Isidro Martín, los pobladores y el subprefecto y demás autoridades

